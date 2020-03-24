«Живое произведение искусства»: Квитко с трудом уместила пышные формы в бикини

Объемные формы Анастасия Квитко вновь едва уместились в мини-бикини. «Русская Кардашьян» опубликовала в Instagram горячий снимок, на котором стоит у окна небоскреба в экстремально открытом купальнике, пишет Пятый канал.
Как и многие другие вещи модели, комплект мал девушке по размеру. Линии его нижнего элемента сильно стягивают кожу и образуют складки на бедрах и животе. Чашечки купальника прикрывают лишь половину бюста. Соединяющая их ткань в области декольте превращается почти в нить. Кажется, она вот-вот разорвется, если Анастасия наберет больше воздуха в грудь.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Западные поклонники Insta-блогера не смогли пройти мимо нового поста. Меньше чем за 12 часов публикация набрала 212 тысяч лайков. Комплименты и признания в любви Квитко оставили больше трех тысяч пользователей.
Ты невероятная, ошеломляющая, настоящая богиня! Живое произведение искусства;
Великолепный вид!
Самая чувственная и красивая,
— откликнулись фолловеры.