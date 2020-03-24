СЧИТАЕМ! ⟩ А вы знаете, сколько метров туалетной бумаги вам нужно? Британцы придумали онлайн-калькулятор

Англичане Бен Сэссун и Сэм Харрис создали сайт , благодаря которому вы можете рассчитать, какое количество туалетной бумаги расходуете сами и ваша семья. Ресурс уже посетили больше пяти миллионов человек.

История создания сайта началась со спора, возникшего между двумя разработчиками. Они решали вопрос: сколько рулонов туалетной бумаги понадобится одному человеку до конца карантина.

В онлайн-калькуляторе туалетной бумаги есть два режима: простой и продвинутый. В первом можно высчитать, исходя из того, сколько рулонов у вас уже есть, срок, за который вы их израсходуете сами, указав, сколько раз вы посещаете туалет.

Во втором режиме можно вводить значение израсходованных за один раз салфеток (для рулонов с перфорацией), количество салфеток в рулоне, сколько дней продлится самоизоляция и количество людей, пользующихся туалетом.

К сожалению, в калькуляторе не учитываются такие параметры, как возраст членов семьи, ведь если среди них есть маленькие дети, то расход туалетной бумаги возрастает в разы. Некоторые люди также пользуются туалетной бумагой для того чтобы убрать за животными.

Но даже в том виде, в котором калькулятор представлен на сайте, он позволяет убедиться, что туалетная бумага — не предмет первой необходимости. Одного рулона хватает надолго