Путин выпустил на улицы сотни тигров и львов, чтобы обеспечить карантин: на такой фейк повелись некоторые мировые СМИ

Утром в воскресенье, 22 марта, в социальных сетях распространилась новость, в которой говорилось, что власти России выпустила сотни львов на улицы городов по приказу президента Владимира Путина, чтобы ограничить передвижение людей во время эпидемии коронавируса.
Картинка ниже быстро стала вирусной в социальных сетях, а количество львов и тигров было подсчитано - от 500 до 800 особей, которые призваны разрывать в клочья праздношатающихся граждан. Или хотя бы пугать до смерти.
Как авторитетно написали некоторые африканские и азиатские СМИ, Путин разослал всему населению страны короткое сообщение: «Оставайся дома в течение 15 дней или отправляйся в тюрьму на пять лет». Сообщалось и об астрономическом повышении цен на продукты первой необходимости.
Россияне восприняли явно фейковые сообщения «комендантского часа по-русски» с юмором.
Российские журналисты выяснили, что вирусное изображение «Последние новости: Россия выпустила сотни львов на улицах» было создано с помощью инструмента onlinr, который генерирует изображения «Последние новости». Изображение льва, бредущего по улице, было опубликовано в новостной газете Южной Африки 15 апреля 2016 года.