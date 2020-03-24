Путин выпустил на улицы сотни тигров и львов, чтобы обеспечить карантин: на такой фейк повелись некоторые мировые СМИ

Картинка ниже быстро стала вирусной в социальных сетях, а количество львов и тигров было подсчитано - от 500 до 800 особей, которые призваны разрывать в клочья праздношатающихся граждан. Или хотя бы пугать до смерти.

Львы якобы на улицах Москвы. Фейковая новость ФОТО: Соцсети

Как авторитетно написали некоторые африканские и азиатские СМИ, Путин разослал всему населению страны короткое сообщение: «Оставайся дома в течение 15 дней или отправляйся в тюрьму на пять лет». Сообщалось и об астрономическом повышении цен на продукты первой необходимости.

Реакция в соцсетях ФОТО: twitter

Россияне восприняли явно фейковые сообщения «комендантского часа по-русски» с юмором.