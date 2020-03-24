Жертва первых сокращений из-за коронавируса: «Я не могу себе этого позволить»

Марте (имя изменено, настоящее имя редакции известно) 39 лет и она являлась сотрудницей предприятия, занимающегося автомобилями. Но в прошлую среду, 18 марта, Марту на разговор вызвало начальство...

Это сокращение было как гром среди ясного неба. Меня вызвали в офис и сказали, что из-за падения продаж и необходимости реструктуризации было принято очень трудное решение,

- рассказала она Elu24, добавив, что в то время она еще надеялась, что некоторых сотрудников просто отправят в отпуск.

«Но потом нам сообщили, что нас увольняют», - добавляет женщина.

Всего четыре человека были уволены из их компании, а некоторые были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Причина увольнения, по словам начальства Марты, была простой. Для них просто нет работы, потому что никто не заказывает товары, никто не приходит в представительство.

Марта призналась, что она еще оказалась не в самой плохой ситуации, потому что кредитная нагрузка у нее невысокая.

Моя девчонка самостоятельно справляется с учебой, да и у меня один ребенок. Тем не менее, есть ведь семьи, в которых большее количество детей и которые должны, в дополнение к стрессу, следить за учебой каждого ребенка», - говорит Марта.

По ее мнению, это будет особенно трудно для тех, кто живет в съемных квартирах, или у кого есть крупный кредит на жилье и оплата кредита на автомобиль.

Поэтому Марта не относит себя к числу людей, которые утверждают, что карантин станет отличным способом сплотить семью.

К сожалению, я думаю, что будут ссоры, потому что никто никогда не был в этой ситуации. Невозмож сохранять мир,

- считает она.

Марта в этом «отпуске» задерживаться не планирует, но все же уверена, что сейчас пытаться устроиться на работу — не самое хорошее решение, ведь ее могут просто не взять, так как никто не знает, что будет дальше.

Марта уже сталкивалась с Кассой по безработице. Я должна буду сходить туда, когда закончится мой договор или сделать это электронно: «Я думаю, что люди обычно отдыхают после увольнения. Но я не могу себе этого позволить»

Касса по безработицы объявила в понедельник, что число зарегистрированных безработных увеличилось на прошлой неделе, и по состоянию на 22 марта число зарегистрированных безработных составило 38 629 человек.