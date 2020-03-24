«Кашель такой, что челюсть сводит - ощущение, что у меня кусок мяса, а не горло»: дневник девушки, заболевшей коронавирусом

«Мне кажется, это была самая сложная ночь. Температура поднялась до 38,4. Кашляла много и сильно. До состояния, что сводит челюсть и того гляди вырвет. Ходила под потолком. И проверяла в слюне, нет ли крови. Ощущение было, что уже кусок мяса, а не горло».

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Так начинается очередной пост в социальной сети 27-летней Ольги, о которой kp.ru уже писала. Девушка полетела в Лондон на учебу. И первое время даже не ощущала никакой паники. Все заведения работали, пабы были открыты, людей в масках не наблюдалось. Но потом (десять дней назад) как будто кто-то отмашку дал. Улицы стали безлюдными, все мероприятия отменили. Москвичка срочно начала собираться домой. Рейсы один за одним отменялись. Стресс нарастал. И уже в пути поднялась температура. Как будто бы от нервов.

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В Шереметьево (терминал F) «люди в скафандрах» дали Ольге заполнить анкету, всем пассажирам измерили температуру. Лаборанты взяли у девушки мазки из горла и носа - и отправили на карантин. Всех.

Ольга честно соблюдала домашнюю изоляцию. А потом к ней приехали медики. Тоже в спецкостюмах. И сообщили: ваш тест оказался положительным.

Шок. Страх. Быстрые сборы. Осуждения бабушек возле подъезда. И, наконец, больничная койка в персональной палате.