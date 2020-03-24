Певица Ленна Куурмаа: я среди тех немногих, кто сидит в Эстонии на карантине

«Мысли: мне кажется, что я одна из немногих в Эстони, кто живет в изоляции, на карантине (моя семья, большинство друзей и родственников) уже 2 недели, - пишет она в Instagram. - Интересно, что должно произойти, чтобы ситуация стала серьезной и люди задумались? Кто-то должен умереть? Сколько людей должно умереть? Друг должен умереть? Член семьи? Но люди умирают каждый день, все больше и больше. Да, не в Эстонии, а в других странах! Еще мысли: о чем думают те, кто все еще ходят по магазинам? Почему им все равно? Я надеюсь, что благоразумность людей восторжествует.