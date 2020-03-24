Сеть ужаснули фото сражающихся с коронавирусом итальянских врачей

Напомним, что в Италии наблюдается самая масштабная в Европе вспышка коронавируса. На опубликованных фото запечатлены изнуренные и израненные лица медработников, на которых видны синяки, язвы и гематомы, образовавшиеся в результате длительного ношения защитных масок и очков.

Такими же снимками в разгар пандемии в КНР делились местные врачи, которые из-за тяжелого графика были вынуждены спать прямо на работе. Сейчас распространение инфекции в КНР, где до сих пор зафиксировано наибольшее число случаев заражения, удалось остановить. В том числе благодаря усилиям медиков.

На данный момент число случаев COVID-19 в Италии составило более 59 000, умерли 5 500 человек. Италия опередила КНР по числу летальных исходов, там процент смертности оказался ниже, из 81 000 больных умерли 3 200.

Как заявила Всеобщая конфедерация итальянской промышленности, экономика Италии из-за остановки производств и мер по борьбе с коронавирусом понесла потери в размере около €100 млрд в месяц.