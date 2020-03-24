Майский концерт Whitesnake в Таллинне не состоится, но не из-за коронавируса

Как сообщает Babbermouth.net , причина - предстоящая операция Дэвида Ковердейла. Несколько запланированных концертов в Европе, в том числе и таллиннский, не состоятся.

Ковердейл объявил об отмене предстоящих выступлений сегодня в соцсетях. «Мне очень грустно, что я пишу печальные новости, которые повлияют на график гастролей Whitesnake в этот непростой 2020 год. Все туры в Европе, Великобритании и США отменены из-за моих проблем со здоровьем, мне нужна операция по удалению грыжи», - написал Ковердейл. Музыкант принес всем поклонникам искренние извинения.