Майский концерт Whitesnake в Таллинне не состоится, но не из-за коронавируса

Чрезвычайное положение должно закончиться в Эстонии 1 мая, но запланированный на 4 мая концерт Whitesnake не состоится, так как солист рок-группы ложится на операцию, пишет Elu24.
Информация появилась на фейсбуковской страничке организаторы концерта Live Nation Estonia.
Как сообщает Babbermouth.net, причина - предстоящая операция Дэвида Ковердейла. Несколько запланированных концертов в Европе, в том числе и таллиннский, не состоятся.
Ковердейл объявил об отмене предстоящих выступлений сегодня в соцсетях. «Мне очень грустно, что я пишу печальные новости, которые повлияют на график гастролей Whitesnake в этот непростой 2020 год. Все туры в Европе, Великобритании и США отменены из-за моих проблем со здоровьем, мне нужна операция по удалению грыжи», - написал Ковердейл. Музыкант принес всем поклонникам искренние извинения.