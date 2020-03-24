Меган Маркл досрочно лишилась титула

На сайте благотворительной организации Smart Works Charity, патроном которой она и является, удалили все упоминания о герцогине как о королевской особе. До этого было указано «Наш королевский покровитель, герцогиня», то теперь просто – «Герцогиня Сассекская».

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на издание People, ассоциация университетов Содружества также внесла коррективы относительно своего патрона, убрав «Ее королевское высочество» и оставив лишь титул. Отметим, что после выхода из королевской семьи супруги останутся герцогами.