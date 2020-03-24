Меган Маркл досрочно лишилась титула

Принц Гарри и его супруга 31 марта 2020 года должны были сложить свои королевские обязанности и выйти из семьи, но из-за пандемии коронавируса этот момент откладывается. Правда, Меган Маркл решила не ждать официального выхода и досрочно освободилась от титула.
На сайте благотворительной организации Smart Works Charity, патроном которой она и является, удалили все упоминания о герцогине как о королевской особе. До этого было указано «Наш королевский покровитель, герцогиня», то теперь просто – «Герцогиня Сассекская».
Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на издание People, ассоциация университетов Содружества также внесла коррективы относительно своего патрона, убрав «Ее королевское высочество» и оставив лишь титул. Отметим, что после выхода из королевской семьи супруги останутся герцогами.
Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировалась. Как известно, Меган Маркл и принц Гарри на данный момент находятся в Канаде на самоизоляции.