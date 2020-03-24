Михалкова раскрыла правду о своем участии в шоу «Уральские пельмени»

В Instagram знаменитость разместила пост под названием «Долгий период послевкусия». По признанию Юлии, впервые за последний месяц она включила телевизор и увидела на СТС выступление «Уральских пельменей» со своим участием.

«Интересно, конечно! Меня в »Пельменях« уже полгода нет, а посмотришь ТВ - я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда. Дежа вю! Также было в январе в Майами, когда писала книгу и вспоминала веселые, откровенные истории о жизни в коллективе», - признается она.

В итоге Юлия сделала вывод о том, что «иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни».

«Воспоминания, опыт, извлеченные уроки, чувство благодарности к партнеру продолжают влиять на наше поведение, мысли, вдохновлять нас долгие годы, тогда как сами отношения могли длиться лишь месяц. Вот такой парадокс!» - подчеркивает она.

Публикацию Михалкова сопроводила фотографией, на которой она позирует сидя на стуле в коротком платье и темных колготках с рисунком «гусиная лапка». Образ дополняют матерчатый декор розового цвета, туфли на высоком каблуке и убранные в хвост на макушке волосы.