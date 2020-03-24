Вт, 24.03.2020
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Михалкова раскрыла правду о своем участии в шоу «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова.

ФОТО: Instagram

Известная юмористка и телеведущая, бывшая участница коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своем уходе из коллектива, пишет Topnews.

В Instagram знаменитость разместила пост под названием «Долгий период послевкусия». По признанию Юлии, впервые за последний месяц она включила телевизор и увидела на СТС выступление «Уральских пельменей» со своим участием.

«Интересно, конечно! Меня в »Пельменях« уже полгода нет, а посмотришь ТВ - я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда. Дежа вю! Также было в январе в Майами, когда писала книгу и вспоминала веселые, откровенные истории о жизни в коллективе», - признается она.

В итоге Юлия сделала вывод о том, что «иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни».

«Воспоминания, опыт, извлеченные уроки, чувство благодарности к партнеру продолжают влиять на наше поведение, мысли, вдохновлять нас долгие годы, тогда как сами отношения могли длиться лишь месяц. Вот такой парадокс!» - подчеркивает она.

Публикацию Михалкова сопроводила фотографией, на которой она позирует сидя на стуле в коротком платье и темных колготках с рисунком «гусиная лапка». Образ дополняют матерчатый декор розового цвета, туфли на высоком каблуке и убранные в хвост на макушке волосы. 

Подписчики с сожалением отметили, что им не хватает Юлии в популярном проекте.

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