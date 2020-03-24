Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день наполнен странными событиями

В этот вторник нас ждет волшебный день - 30-е и 1-е лунные сутки. Обычно это время проходит для большинства людей незаметно и бесполезно, но сегодняшняя ситуация нам «на руку». Время радости и благодарности ждет нас с утра и почти до обеда. Символ этого дня - Золотой Лебедь, а это значит, что в нашу жизнь спешат благие вести. А после обеда наступит 1-й Лунный день, который пробудит в нас мечтательность. Его символ - Фонтан, фонтанируйте идеями на здоровье!
Овен
День подходит для успешного решения вопросов, связанных с проблемой выбора. Вы останетесь довольны результатом.
Телец
Ваши планы могут отличаться от реальной картины. Причем, не по вашей вине, а из-за сложившихся обстоятельств.
Близнецы
Вам придется окунуться с головой в рутину. Потерпите, это просто такой день, но уже вечером наступит облегчение, пишет «Сегодня».
Рак
Лев
На первый план у вас выйдут чувства, которые волной захлестнут ваши мысли и не позволят думать о чем-то другом.
Дева
Если у вас не складываются запланированные дела, обратитесь за советом к старым друзьям и проверенным людям.
Весы
Проявите свой характер, иначе вы рискуете попасться на целый день в водоворот каких-то хлопот. Выбирать вам.
Скорпион
Хороший день, чтобы выдвинуть свои цели на первый план и объединить вокруг них единомышленников.
Авантюрный день, когда деньги могут посыпаться прямо в руки, нужно лишь распознать правильные предложения.
Козерог
Доверяйте своей интуиции в этот день и ни с кем не делитесь секретами и планами на ближайшее будущее.
Водолей
День лучше провести в уединении, потому что вам будет сложно найти общий язык даже с единомышленниками.
Рыбы
Подходящий период для обучения. Вам будут легко даваться новые знания и освоение незнакомой информации.