Вт, 24.03.2020
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Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день наполнен странными событиями

Женщина с цветами. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В этот вторник нас ждет волшебный день - 30-е и 1-е лунные сутки. Обычно это время проходит для большинства людей незаметно и бесполезно, но сегодняшняя ситуация нам «на руку». Время радости и благодарности ждет нас с утра и почти до обеда. Символ этого дня - Золотой Лебедь, а это значит, что в нашу жизнь спешат благие вести. А после обеда наступит 1-й Лунный день, который пробудит в нас мечтательность. Его символ - Фонтан, фонтанируйте идеями на здоровье!

Овен

День подходит для успешного решения вопросов, связанных с проблемой выбора. Вы останетесь довольны результатом.

Телец

Ваши планы могут отличаться от реальной картины. Причем, не по вашей вине, а из-за сложившихся обстоятельств.

Близнецы

Вам придется окунуться с головой в рутину. Потерпите, это просто такой день, но уже вечером наступит облегчение, пишет «Сегодня».

Рак

Вы увлечетесь творческим потоком, который откроется в самый непредсказуемый момент или после странных событий этого дня.

Лев

На первый план у вас выйдут чувства, которые волной захлестнут ваши мысли и не позволят думать о чем-то другом.

Дева

Если у вас не складываются запланированные дела, обратитесь за советом к старым друзьям и проверенным людям.

Весы

Проявите свой характер, иначе вы рискуете попасться на целый день в водоворот каких-то хлопот. Выбирать вам.

Скорпион

Хороший день, чтобы выдвинуть свои цели на первый план и объединить вокруг них единомышленников.

Стрелец

Авантюрный день, когда деньги могут посыпаться прямо в руки, нужно лишь распознать правильные предложения.

Козерог

Доверяйте своей интуиции в этот день и ни с кем не делитесь секретами и планами на ближайшее будущее.

Водолей

День лучше провести в уединении, потому что вам будет сложно найти общий язык даже с единомышленниками.

Рыбы

Подходящий период для обучения. Вам будут легко даваться новые знания и освоение незнакомой информации.

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