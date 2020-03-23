Пилот испугался пассажира с коронавирусом на борту и выпрыгнул из кабины

Инцидент произошел в пятницу, 20 марта, на рейсе, прибывшем из Пуны в Дели. По информации издания, на борту воздушного судна началась паника после того, как появилась информация о зараженном путешественнике, сидящем в первом ряду кресел лайнера.

В результате все пассажиры были эвакуированы из салона через аварийный выход в хвостовой части, в то время как члены экипажа, в том числе командир, приняли решение выпрыгнуть напрямую из кабины пилотов. «Капитан выбрал для эвакуации окно в передней части, используя трап, из-за непосредственной близости сидений первого ряда от кабины», — отметили в AirAsia India.