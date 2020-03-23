Хозяева пришли в ужас, увидев, как их корги лежит в крови, но все оказалось куда веселее

У песиков Годи и Энди из Вьетнама есть своя Facebook-страничка, куда хозяева выкладывают забавные фото питомцев. А Годи особенно стал известен тем, что полюбил притворяться мертвым и так спать в самых неожиданных местах. Это всегда вызывало улыбку и у владельцев, и у поклонников корги, но в последний раз малыш изрядно напугал своих почитателей, пишет Life со ссылкой на Daily Star.

Годи всегда испытывал непреодолимую тягу к арбузам, поэтому, когда в очередной раз хозяева оставили корги одного дома, тот провернул шалость. Отыскав в кухонных шкафчиках открытое арбузное варенье, малыш наелся от пуза, а затем после плотного обеда решил вздремнуть, не отходя от места преступления. Мог ли он догадаться, в какой ужас придет его семья, когда обнаружит его в кроваво-красных разводах лежащим замертво на полу?