Пн, 23.03.2020
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Хозяева пришли в ужас, увидев, как их корги лежит в крови, но все оказалось куда веселее

Наевшись арбузного варенья, малыш решил вздремнуть.

ФОТО: Facebook / Candy The Corgi Official

Увидев, что натворил четвероногий малыш, владельцам едва не пришлось вызывать себе неотложную помощь.

У песиков Годи и Энди из Вьетнама есть своя Facebook-страничка, куда хозяева выкладывают забавные фото питомцев. А Годи особенно стал известен тем, что полюбил притворяться мертвым и так спать в самых неожиданных местах. Это всегда вызывало улыбку и у владельцев, и у поклонников корги, но в последний раз малыш изрядно напугал своих почитателей, пишет Life со ссылкой на Daily Star.

Годи всегда испытывал непреодолимую тягу к арбузам, поэтому, когда в очередной раз хозяева оставили корги одного дома, тот провернул шалость. Отыскав в кухонных шкафчиках открытое арбузное варенье, малыш наелся от пуза, а затем после плотного обеда решил вздремнуть, не отходя от места преступления. Мог ли он догадаться, в какой ужас придет его семья, когда обнаружит его в кроваво-красных разводах лежащим замертво на полу?

Быстро смекнув, что к чему, и успокоив сердце, хозяин сделал несколько фото и опубликовав их в Facebook, чтобы подшутить над поклонниками корги так же, как над ним подшутил Годи. Пранк удался, и многие пользователи Сети пришли в ужас от увиденного, а затем, все поняв, немало развеселились.

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