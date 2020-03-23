Эстафета олимпийского огня пройдет без факелов

Участники будут передвигаться по территории страны со специальными фонарями-подсвечниками. Отмечается, что оргкомитет ждет, когда Международный олимпийский комитет решит судьбу Игр-2020. До этого момента факелы останутся неиспользованными. Кроме того, организаторы убеждены, что в таком виде эстафета привлечет меньше зрителей, и они не будут массово собираться вдоль маршрута.