Организаторы «Евровидения» нашли замену песенному конкурсу

Как сказано на официальном сайте, на данный момент организаторы рассматривают новый формат музыкального конкурса. Пока никаких подробностей не сообщается, но известно, что это не будет похоже на «Евровидение», а значит шоу не предусматривает соревнования участников. Его цель – объединить и развлечь фанатов песенного конкурса.