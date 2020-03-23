Мальбэк снял свою жену Сюзанну в новом клипе. Это кадры из их очень откровенного домашнего архива

Главный герой как бы стремится к освобождению от городских стереотипов, клишированных человеческих взаимоотношений. Он пытается добраться до со своей любви и сказать ей, что все не так сложно, можно просто убежать вдвоем от всей этой тревоги городов. Это обращение не только к возлюбленной, но и ко всем близким главного героя. Ведь в этой гонке мы часто становимся злыми и забываем, кто на самом деле наш друг,