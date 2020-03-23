Мальбэк снял свою жену Сюзанну в новом клипе. Это кадры из их очень откровенного домашнего архива

Несколько часов назад 26-летний Роман Варнин, выступающий под псевдонимом Мальбэк, представил свою новую песню под названием "Друг" и клип на нее. Трехминутный музыкальный ролик, опубликованный на YouTube, состоит из кадров из домашнего видеоархива Романа и его супруги Сюзанны, пишет Сплетник.
Кадры, на которых Сюзанна предстает в нижнем белье и полностью обнаженной, были сняты в течение года в разных странах: России, Франции и Италии. Режиссером ролика выступил сам Роман.
Главный герой как бы стремится к освобождению от городских стереотипов, клишированных человеческих взаимоотношений. Он пытается добраться до со своей любви и сказать ей, что все не так сложно, можно просто убежать вдвоем от всей этой тревоги городов. Это обращение не только к возлюбленной, но и ко всем близким главного героя. Ведь в этой гонке мы часто становимся злыми и забываем, кто на самом деле наш друг,
— говорится в описании клипа.
Сюзанна Варнина также рассказала о новой музыкальной работе мужа и клипе с своим участием в инстаграме:
Лучший подарок, который мы могли вам сделать в дни вынужденных каникул в виде карантина. Интересно узнать о ваших ощущениях и впечатлениях после просмотра.
Клип на песню "Друг" вызвал неоднозначную реакцию подписчиков: одни сочли его очень смелым и сексуальным и похвалили Мальбека и Сюзану, а другие, напротив, осудили супругов за излишнюю откровенность и сравнили видео с порнороликом.