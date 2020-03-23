Самая известная блогер Эстонии отметила важную дату со своим возлюбленным

Мерилин Таймре, известная как Paljas Porgand, поделилась прекрасной новостью в своих социальных сетях. Она и ее возлюбленный Роомет Поом празднуют вторую годовщину отношений.
Exactly 2 years ago I met this person. We knew from the very second we had a bond. He made me laugh like noone else ever has. He made me believe that the girl inside me is loved despite her flaws. He made me believe I've got none actually. That all I am, is essential and beautiful. Hence he made me flawless. Perfectly imperfect. I have finally let down my barriers and been true to myself. I am enough. For him. For myself. For all of you. I will never hide my truth or my being to fit someone else's world. Thank you for being beside me on this 2 year road of self-love! ❤️ Wearing @hm #hm #hmeesti #hmxme #johannaortizxhm #fullblackoutfit #hiltonhotel #soulmate #selfgrowth #spiritualawakening #selflove #perfectlyimperfect #flawless #couple #coupleinblack #2yearstogether
«Ровно 2 года назад я встретила этого человека. Мы знали с той самой секунды, что между нами возникла связь. Он заставил меня смеяться, как никто другой. Он заставил меня поверить, что девушка внутри меня любима несмотря на все ее недостатки. Он заставил меня поверить, что на самом деле, у меня нет недостатков. Все, что я есть - важно и красиво. Следовательно, он сделал меня безупречной. Совершенно несовершенный», — написала Мэрилин к фото.
«Я наконец разрушила свои барьеры и осталась верной себе»,
— призналась блогер.
«Меня достаточно. Для него. Для себя. Для всех вас. Я никогда не буду скрывать свою правду или свое существо, чтобы соответствовать чьему-либо миру. Спасибо за то, что ты рядом со мной на пути любви к себе!»