Самая известная блогер Эстонии отметила важную дату со своим возлюбленным

«Ровно 2 года назад я встретила этого человека. Мы знали с той самой секунды, что между нами возникла связь. Он заставил меня смеяться, как никто другой. Он заставил меня поверить, что девушка внутри меня любима несмотря на все ее недостатки. Он заставил меня поверить, что на самом деле, у меня нет недостатков. Все, что я есть - важно и красиво. Следовательно, он сделал меня безупречной. Совершенно несовершенный», — написала Мэрилин к фото.

«Меня достаточно. Для него. Для себя. Для всех вас. Я никогда не буду скрывать свою правду или свое существо, чтобы соответствовать чьему-либо миру. Спасибо за то, что ты рядом со мной на пути любви к себе!»