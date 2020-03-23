Tez Tour отменяет все полеты до 01.05.2020 включительно

Все туристы, у которых забронирован тур с выездом в этот период, имеют право поменять даты и направление на летнее (2020) до 01.05.2020 или зимнее (2020/2021) до 31.08.2020.

Нижеследующей и более подробной информацией поделилась на своей страничке в Facebook директор туристического бюро SV Tours Елена Бодрова.

Также обращаем ваше внимание:

- все туристы, у которых забронирован тур в Турцию на апрель и май, могут перенести рейс на даты 01.10-14.10 без разницы в цене при условии, что тип номера, количество ночей и людей, а также имена остаются неизменными,

- все туристы, у которых был забронирован тур в Турцию на весенние каникулы с вылетом 16.04, 18.04, 19.04, 20.04 могут перенести его на осенние каникулы 15.10, 16.10, 17.10, 19.10 без разницы в цене, при условии, что тип номера, количество ночей и людей, а также имена остаются неизменными.

NB! Учитывая большой спрос на на вылеты в сентябре-октябре, планируется поставить дополнительные рейсы в Турцию.

Перенос должен быть осуществлен не позднее 01.05.

Для всех туристов, у которых был отменён рейс с 14.03 до 01.05.2020, на новые брони будут действовать стандартные условия договора.