Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского

Ольга Зуева недавно стала мамой. Актриса родила дочь от актера Данилы Козловского. Сейчас звезда наслаждается своим новым статусом. Зуева поделилась с фолловерами трогательным домашним снимком, пишут Аргументы.
Ольга опубликовала в Instagram фото с новорожденной малышкой на руках. Артистка лежит на диване в квартире, на ее груди устроился ребенок, рядом – пес, которого молодая мама гладит по голове.
Материнство,
- лаконично подписала фотографию Оля.
Подписчики не остались в стороне и в комментариях пожелали актрисе и ее девочке огромного здоровья.