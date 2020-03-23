Пн, 23.03.2020
В Москве в срочном порядке строят новую коронавирусную больницу: смотрите фото! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Ольга Зуева показала фото с дочкой от Данилы Козловского

Ольга Зуева и Данила Козловский

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Ольга Зуева недавно стала мамой. Актриса родила дочь от актера Данилы Козловского. Сейчас звезда наслаждается своим новым статусом. Зуева поделилась с фолловерами трогательным домашним снимком, пишут Аргументы.

Ольга опубликовала в Instagram фото с новорожденной малышкой на руках. Артистка лежит на диване в квартире, на ее груди устроился ребенок, рядом – пес, которого молодая мама гладит по голове.

Материнство,

- лаконично подписала фотографию Оля.

Подписчики не остались в стороне и в комментариях пожелали актрисе и ее девочке огромного здоровья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Film Director/ Muse (@_olyazueva) on

НАВЕРХ