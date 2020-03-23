Американские врачи отказались делать тест на коронавирус Алексею Воробьеву с высокой температурой

Два дня назад я проснулся с температурой 38 … меня сильно знобило. Я, конечно, немного испугался,

При этом Воробьев рассказал, что когда захотел сдать анализы, то это оказалось не так просто. Певец отметил, что нужно обязательно иметь на руках направление на данный тест, которое дают врачи, имея на это серьезные основания. Однако у исполнителя всех симптомов не было, поэтому медики поставили ему диагноз ОРВИ.