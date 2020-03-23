Том Хэнкс вылечился от коронавируса: новое заявление актера о самочувствии

Две недели назад стало известно, что пара голливудских актеров Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом. Спустя неделю лечения в клинике звездных супругов выписали, однако они приняли решение самоизолироваться, дабы не подвергать риску окружающих, пишет Сегодня.
А несколько часов назад Том Хэнкс сообщил, что спустя две недели после первых симптомов им с женой стало гораздо лучше. Актер также призвал всех самоизолироваться, не заражая таким образом других и не подвергая опасности себя.
Ребята! Через две недели после наших первых симптомов мы чувствуем себя лучше. Самоизоляция работает так: ты никого не заражаешь – ты ни от кого не заражаешься. Здравый смысл, не так ли? Это займет некоторое время, но если мы позаботимся друг о друге, поможем чем сможем и забудем о некоторых удобствах... это все пройдет,
– написал Том Хэнкс на своей странице в Twitter.