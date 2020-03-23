Том Хэнкс вылечился от коронавируса: новое заявление актера о самочувствии

Ребята! Через две недели после наших первых симптомов мы чувствуем себя лучше. Самоизоляция работает так: ты никого не заражаешь – ты ни от кого не заражаешься. Здравый смысл, не так ли? Это займет некоторое время, но если мы позаботимся друг о друге, поможем чем сможем и забудем о некоторых удобствах... это все пройдет,