Как ходить по магазинам без страха заразиться

Последние недели стали для всех источником стресс и хаоса. Наши супермаркеты - словно перед зомбиапокалипсисом.

Что будет, если кто-то коварно потрогал кочан капусты и положил обратно, а теперь его хотите купить вы? А как быть с коробкой сухих хлопьев? Вдруг на них притаилась опасность? Кто касался продуктов до вас, чистыми ли руками, можно ли вообще заразиться подобным образом?

Вот мнение пищевых технологов и врачей о том, насколько безопасно сейчас закупаться продуктами. пишет «Домашний Очаг».

Да, множество людей трогают те продукты, которые вы покупаете

Люди в супермаркетах тыкают пальцами в помидоры и авокадо. Они подносят к лицу апельсины, чтобы их понюхать. Когда вы забираете из магазина овощи и фрукты, на них уже скопилось все, что принесли прикосновения сотен человек.

Но, во‑первых, так было всегда, а вы пока что живы. Во‑вторых, вы можете кое-что сделать, чтобы обезопасить себя в нынешней эпидемиологической обстановке. Берите продукты с дальних полок или из нижнего слоя кучи, вытаскивайте коробки, которые стояли дальше всех (только аккуратно, постарайтесь не крушить магазин и товарную выкладку).

Дезинфицируйте ручки продуктовых тележек

Вам помогут дефицитный нынче гель-санитайзер, антибактериальные салфетки, хлоргексидин в спрее и старая-добрая рекомендация «не трогать лицо». Не забудьте помыть или обработать руки сразу после того, как вы расплатитесь на кассе. Если есть возможность, перейдите на безналичную оплату: бумажные деньги всегда переносили слишком много инфекций даже в мирные докоронавирусные времена.

Используйте сумки и шопперы

Не стоит отказываться от своей экологически ответственной холщовой сумки в пользу пластиковых пакетов (разве что биоразлагаемых, сделанных из кукурузного крахмала — такие есть в некоторых магазинах и гипермаркетах). Просто постирайте ее после покупок. Мыло, горячая вода — и вирус не пройдет. А уж после цикла в стиральной машине у заразы и вовсе не останется шансов.

Мойте фрукты и овощи

Очевидный совет, который мы все уже знаем. Практически всегда мы ополаскиваем фрукты и овощи под струей воды, когда приходим домой с покупками. Но насколько тщательно мы это делаем? Как много из нас сперва кладут покупки в холодильник прямо в пакетах, а моют только перед едой?

Намного лучше очистить фрукты-овощи и оставить сушиться на полотенце перед тем, как убирать в холодильник. По возможности, вымойте продукты не просто теплой водой, а вместе с гелем для посуды, игрушек и овощей.

Такие часто продаются в отделе бытовой химии и предназначены для мытья детской посуды (проверьте этикетку). Мантра на ближайшие недели недели: мыло, горячая вода, чистота. И всё будет в порядке.