Как ходить по магазинам без страха заразиться

Эксперты рассказывают, как обстоят дела с безопасностью закупок во время пандемии.
Последние недели стали для всех источником стресс и хаоса. Наши супермаркеты - словно перед зомбиапокалипсисом.
Что будет, если кто-то коварно потрогал кочан капусты и положил обратно, а теперь его хотите купить вы? А как быть с коробкой сухих хлопьев? Вдруг на них притаилась опасность? Кто касался продуктов до вас, чистыми ли руками, можно ли вообще заразиться подобным образом?
Вот мнение пищевых технологов и врачей о том, насколько безопасно сейчас закупаться продуктами. пишет «Домашний Очаг».
Люди в супермаркетах тыкают пальцами в помидоры и авокадо. Они подносят к лицу апельсины, чтобы их понюхать. Когда вы забираете из магазина овощи и фрукты, на них уже скопилось все, что принесли прикосновения сотен человек.
Но, во‑первых, так было всегда, а вы пока что живы. Во‑вторых, вы можете кое-что сделать, чтобы обезопасить себя в нынешней эпидемиологической обстановке. Берите продукты с дальних полок или из нижнего слоя кучи, вытаскивайте коробки, которые стояли дальше всех (только аккуратно, постарайтесь не крушить магазин и товарную выкладку).
Дезинфицируйте ручки продуктовых тележек
Вам помогут дефицитный нынче гель-санитайзер, антибактериальные салфетки, хлоргексидин в спрее и старая-добрая рекомендация «не трогать лицо». Не забудьте помыть или обработать руки сразу после того, как вы расплатитесь на кассе. Если есть возможность, перейдите на безналичную оплату: бумажные деньги всегда переносили слишком много инфекций даже в мирные докоронавирусные времена.
Не стоит отказываться от своей экологически ответственной холщовой сумки в пользу пластиковых пакетов (разве что биоразлагаемых, сделанных из кукурузного крахмала — такие есть в некоторых магазинах и гипермаркетах). Просто постирайте ее после покупок. Мыло, горячая вода — и вирус не пройдет. А уж после цикла в стиральной машине у заразы и вовсе не останется шансов.
Мойте фрукты и овощи
Очевидный совет, который мы все уже знаем. Практически всегда мы ополаскиваем фрукты и овощи под струей воды, когда приходим домой с покупками. Но насколько тщательно мы это делаем? Как много из нас сперва кладут покупки в холодильник прямо в пакетах, а моют только перед едой?
Намного лучше очистить фрукты-овощи и оставить сушиться на полотенце перед тем, как убирать в холодильник. По возможности, вымойте продукты не просто теплой водой, а вместе с гелем для посуды, игрушек и овощей.
Такие часто продаются в отделе бытовой химии и предназначены для мытья детской посуды (проверьте этикетку). Мантра на ближайшие недели недели: мыло, горячая вода, чистота. И всё будет в порядке.
Не забудьте помыть руки после того, как очистите все остальное! Мало кто знает, но даже если вы что-то моете с мылом, совсем необязательно, что ваши руки останутся чистыми. Одно дело посуда, но вот продукты — совсем другое, с ними возможно всякое.
Протирать упакованную еду не обязательно, но и лишним не будет
Консервы, коробки, пластиковые упаковки — вероятность, что вы заразитесь, потрогав их, крайне мала. Если вашу душу греет тщательная очистка всей добычи из гипермаркета, можете уделить этому немного больше времени. Но постарайтесь не поддаваться паранойе, пытаясь сделать стерильной коробку с овсянкой. Это физически невозможно и только подхлестнет ваши фрустрацию и страх.
Основным источником заражения остаются социальные взаимодействия, и главными факторами вашей безопасности станет то, насколько хорошо вы соблюдаете личную гигиену. А вовсе не стерильность баночки с маринованными огурчиками. Держитесь подальше от других людей, в очереди на кассу постарайтесь вставать не так близко, как обычно (и не стесняйтесь говорить об этом людям, напирающим сзади). Обращайте силы и внимание на то, что действительно важно.
Можно ли есть в ресторанах и кафе?
Если вы знаете, что в том или ином заведении чисто вне зависимости от эпидемиологических требований, все правила соблюдены — смело приходите в любимое место. Но лучше закажите доставку, предварительно уточнив по телефону, что все меры предосторожности будут соблюдены курьером.
Плохой идеей будут концерты, клубы и бары, кинотеатры и прочие точки массовых скоплений людей. Во многих городах эти места уже закрыты, либо их посещение ограничено. Но нет ничего страшного, если вы сядете в машину, доедете до чистого ресторана и расположитесь за столиком в одиночку или вдвоем. Рисков в этом не больше, чем, собственно, при походе в магазин. Кроме того, так вы поможете вашему любимому месту продержаться на плаву в это нелегкое время.
О чем стоит помнить, когда я готовлю еду дома?
Мойте руки. Мойте руки как можно чаще, до, после и в процессе. И немедленно прекратите готовить, если обнаружите у себя хотя бы один из симптомов коронавируса (кашель, температура
Не увлекайтесь закупками, продукты могут испортиться, прежде чем вы успеете их съесть. Кроме того, из-за спровоцированного паникой дефицита они могут не достаться тем, особенно кто в них нуждается. Пенсионеры, малоимущие и прочие уязвимые группы обычно не могут позволить себе закупаться так масштабно, как более обеспеченные люди. В ведь именно они обычно питается дешевыми углеводами вроде гречки, макарон и круп. Набить шкафы и работать из дома могут позволить себе не все. Не покупайте лишнего.