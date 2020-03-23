Ольга Куриленко излечилась от коронавируса

40-летняя модель и актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в фильме "Квант милосердия", полностью излечилась от коронавирусной инфекции. Радостной вестью она поделилась на своей страничке в соцсети Instagram, пишет Лайф.
Звезда опубликовала фотографию, на которой она сидит у камина в защитной медицинской маске и держит на руках четырёхлетнего сына. Кроме того, Куриленко откровенно рассказала, как протекала её болезнь.
В первую неделю мне было очень плохо, я почти всё время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа три-четыре днём. Подняться было тяжело,
— вспоминает звезда.
Актриса призналась, что её мучила "сумасшедшая усталость" и "головная боль дикая". Так продолжалось неделю, затем на смену температуре пришёл лёгкий кашель.
Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном,
— сообщила она.
О том, что русская "девушка Бонда" больна коронавирусом, стало известно 16 марта. Позже актриса рассказала, что лондонские врачи отказали ей в госпитализации, поскольку все медицинские учреждения британской столицы оказались переполнены. А всё лечение, по словам Куриленко, свелось к приёму парацетамола, витаминов для укрепления иммунитета и домашнему карантину.