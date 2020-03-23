Какие продукты разрушают человеческий иммунитет?

А все потому, что она быстро распознает попадающие в организм чужеродные клетки и вырабатывает антитела, которые уничтожают этих чужаков. Чтобы выработать крепкий иммунитет, человеку нужно соблюдать правильную диету, потому что некоторые продукты могут сильно разрушить защитные механизмы человеческого организма. Так от чего же нам стоит освободить свой рацион питания, чтобы иммунитет стал крепким?

Как правило, слабый иммунитет преимущественно встречается у людей с сахарным диабетом. В крови человека содержатся белые кровяные клетки под названием лейкоциты, которые и занимаются борьбой с чужеродными бактериями и инфекциями в нашем организме. При высоком уровне сахара крови работа лейкоцитов замедляется, поэтому человеческий организм оказывается сильнее подвержен развитию опасных заболеваний. Поэтому многие ученые настоятельно рекомендуют людям сократить количество потребляемых сладких продуктов, чтобы иммунитет всегда оставался крепким.

Как укрепить иммунитет?

Для многих это может оказаться большой неожиданностью, но для укрепления иммунитета стоит сократить количество употребляемого сыра. Во многих сырных продуктах содержатся бактерии листерии, которые в ходе многочисленных научных исследований доказали свою способность разрушать иммунную систему человека. Примечательно, что полностью отказываться от сыра не стоит, потому что желудочно-кишечный тракт в большинстве случаев убивает листерии при помощи желудочного сока. Но если злоупотреблять употреблением сыра, проблем вряд ли удастся миновать.

Многие диетологи также рекомендуют людям полностью отказаться от колбасных изделий. Но отказываться от всех видов таких продуктов тоже не стоит. Перед употреблением важно взглянуть на состав и остерегаться тех колбасных изделий, в которых содержится много глутамата натрия. По мнению многих ученых, именно эта добавка плохо влияет на работу иммунной системы человека. Если же в составе колбасы ее нет, то в умеренных количествах эти продукты есть можно.

Но знаете ли вы, что усиленная работа иммунитета способна испортить ваши зубы?

Также иммунная система разрушается из-за чрезмерного употребления алкоголя, тем более низкого качества. Дело в том, что в этих напитках содержится огромное количество сахара, о вреде которого мы уже говорили выше. Также известно, что алкоголь буквально вымывает из человеческого организма все питательные вещества и лейкоциты, которые играют огромную роль в работе иммунной системы.