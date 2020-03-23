Эстонка Анита Смирнова, ставшая актрисой в Китае, говорит, что предложения о съемках приходят все равно

«Жизнь актера такова, что тебе приходится ждать следующего проекта, а иногда это длится до четырех месяцев. Я привыкла к такому ритму», - рассказывает 27-летняя Анита Смирнова в программе «Утро с Ану». - Конечно, я скучаю по работе и хотела бы сниматься, но в нынешней сложной ситуации лучше быть со своей семьей, и я рада, что мне удалось вернуться домой до того, как все началось».

Анита Смирнова с самого начала наблюдала за ситуацией с коронавирусом в Китае и уверяет, что положение там начинает улучшаться. «Главное, чтобы люди сидели дома и никуда не выходили, а покидали свою квартиру лишь по необходимости - купить еду или лекарства. Рестораны, кафе, школы - все было закрыто, - Анита считает, что эти меры сработали. - Число новых инфекций в Китае невелико». По ее словам, теперь в Китае люди стали больше думать о здоровье окружающих.

Анита добавила, что не пропустит новых предложений по работе, и они уже есть, но пока не знает, когда она сможет вернуться в Китай: «Я бы не хотела оставлять свою семью здесь, в трудные времена мы должны быть вместе. Как мы знаем, самолеты тоже не летают».