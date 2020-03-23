Заразившаяся коронавирусом женщина записала пугающее видео из реанимации

39-летняя Тара Джейн Лэнгстон попала в больницу 13 марта. Спустя два дня у нее диагностировали болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа. Находясь в отделении интенсивной терапии, она записала себя на видео и рассказала о том, как протекает болезнь. Эти кадры она отправила коллегам по работе, чтобы предупредить о серьезности заражения.

Задыхаясь и кашляя, Лэнгстон сказала: «Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше (…) Если вы все еще курите, бросьте эту привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте».

В разговоре с журналистами британка отметила, что каждый вздох дается ей с трудом. «Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох, — подчеркнула она. — Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова». Лэнгстон пояснила, что чувствовала недомогания за пять дней до того, как ее доставили в больницу.

«Изначально врачи считали, что у меня инфекция органов грудной клетки. Мне прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол, — рассказала она. — Я принимала около восьми таблеток ибупрофена ежедневно. Теперь доктора считают, что именно это лекарство усугубило мое состояние». Когда ее поместили в реанимацию, она нуждалась в шести литрах кислорода. «Сейчас я уже восстанавливаюсь. Мне достаточно только одного литра», — уточнила она.