П - постоянство: Кальюлайд призывает народ махать фонариками каждый понедельник по 2 минуты

Глава республики призывает всех небезразличных каждый понедельник с 23 марта и до 13 апреля в восемь вечера по 2 минуты махать фонариками из окон домов и квартир. В соцсети Facebook появилась соответствующая страничка на русском языке, где объясняется, зачем это делать.

«Выразим поддержку всем тем, кто изо дня в день поддерживает жизнеспособность нашего общества.

Покажем, что нам не все равно, как дела у соседа, у людей с нашей улицы или двора.

Призываю всех в понедельник в 20:00 зажечь огонек или фонарик, и помахать им две минуты в окне», - говорится на странице в Facebook.

ФОТО: Facebook