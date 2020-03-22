Вс, 22.03.2020
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П - постоянство: Кальюлайд призывает народ махать фонариками каждый понедельник по 2 минуты

Керсти Кальюлайд машет фонариком

ФОТО: Vabariigi Presidendi Kantselei

Акция президента Эстонии Керсти Кальюлайд - «Помаши, если тебе не всё равно», прошедшая в прошлый понедельник в восемь часов вечера, становится постоянной! 

Глава республики призывает всех небезразличных каждый понедельник с 23 марта и до 13 апреля в восемь вечера по 2 минуты махать фонариками из окон домов и квартир. В соцсети Facebook появилась соответствующая страничка на русском языке, где объясняется, зачем это делать. 

«Выразим поддержку всем тем, кто изо дня в день поддерживает жизнеспособность нашего общества.

Покажем, что нам не все равно, как дела у соседа, у людей с нашей улицы или двора.

Призываю всех в понедельник в 20:00 зажечь огонек или фонарик, и помахать им две минуты в окне», - говорится на странице в Facebook.

ФОТО: Facebook

Посмотреть, как акция прошла неделю назад, можно в галерее портала Limon.ee ниже: 

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