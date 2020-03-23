Телефон, дверная ручка, стол: как долго коронавирус живет на разных поверхностях?

Можно ли спокойно распаковать пакеты из доставки? Использовать ли наличные деньги при оплате? Нужно ли мыть колеса коляски с хлоркой? «Домашний Очаг» отвечает на эти и другие вопросы.
Мы знаем, что коронавирус, в отличие от многих других инфекций, успешно выживает на разных поверхностях в течение достаточно долгого времени, чтобы успеть заразить людей. Так сколько живет коронавирус?
Что мы знаем о выживаемости вируса?
Исследования о сроках активности вируса продолжаются, и многие вопросы остаются открытыми. Хорошая новость в том, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения COVID-19 действует, во многом, подобно своим родственникам из семейства коронавирусов. Так что мы знаем, чего ожидать.
Что мы уже знаем?
Продолжительность жизни коронавирусов на разных поверхностях колеблется от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от температуры и влажности. Взволновавшее многих исследование, продемонстрировавшее, что коронавирус может быть активным до девяти дней, проводилось в контролируемых лабораторных условиях, к счастью, недостижимых в нашей повседневной жизни.
В реальном мире продолжительность жизни вируса будет варьироваться — в зависимости от температуры и условий.
Этим фактом объясняется, почему обычно летом эпидемии гриппов и простуд идут на спад.
Есть ли еще хорошие новости? Есть. Недавний обзор целого ряда исследований различных коронавирусов показал, что дезинфекция поверхностей отлично уничтожает заразу.
С какими предметами нужно быть осторожным?
Оглянитесь вокруг и подумайте, чего касаются сотни людей каждый день — это и будут наиболее опасные поверхности. Дверные ручки, поручни в общественном транспорте, тележки и корзинки для покупок, детские игрушки, банкоматы, домофоны и кнопки лифта — со всем этим нужно быть особенно внимательным. А вот книги, письма и одеяла обычно не представляют большого риска.
Если речь идет о посылках из Китая, отправленных в разгар эпидемии, можно совершенно не волноваться: ВОЗ говорит, что риски заражения от них совершенно ничтожны. Другой вопрос, что сотрудники почтовых служб вполне могут быть заражены уже сегодня, поэтому вымойте руки после того, как распакуете посылку и выбросите упаковку.
Не забудьте о смартфоне! Мы носим телефоны повсюду, практически не выпуская их из рук, и прижимая к лицу чаще, чем стоило бы. Все это делает смартфоны идеальными переносчиками для вирусов, даже если вы соблюдали все прочие меры предосторожности.
Если у вас дома есть ультрафиолетовая лампа, используйте ее для дезинфекции вашего телефона, если нет — воспользуйтесь нетканной материей, смоченной самодельным санитайзером из равных частей 70% изопропилового спирта и воды.
Можно не слишком беспокоиться о мягких поверхностях, и сфокусироваться на твердых, к которым вы часто прикасаетесь (например, дверных ручках и кухонных столешницах). Если вы продолжаете ходить в спортивный зал, протрите тренажеры до и после использования. Обычные влажные салфетки неэффективны в борьбе с коронавирусом, вам нужны такие, в пропитке которых есть изопропиловый спирт и/или бензил хлорида аммония.
Специалисты рекомендуют разделять процессы очистки и дезинфекции в вашем доме или офисе. Очистка удаляет грязь и инфекционные частицы — это их не убьет, но снизит риск распространения. Дезинфекция — это уничтожение заразы с помощью химических средств. Используйте перчатки, пока очищаете дом моющим средством, а потом обработайте поверхности раствором отбеливателя или 70% спиртом. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается.
При стирке лучше использовать максимально высокую температуру, а если у вас есть сушильная машина, то у вируса просто нет шансов, он изжарится в ней до хрустящей корочки.
В магазинах не найти санитайзеров, чем можно пользоваться?
Если вы не можете купить антибактериальных средств или специальных салфеток, вам поможет хлорка, даже банальная копеечная «Белизна». В поисках средств для дезинфекции люди часто пренебрегают ею — и зря.
Если вы когда-нибудь были в больнице, то знаете этот стойкий запах, который остается после уборки. Хлоркой пользуются не только в медицине, но и везде, где нужна дезинфекция — в общепитах, на предприятиях, в образовательных учреждениях.
Раствор хлора уничтожает вирусы и бактерии даже в небольшой концентрации, поэтому вам не нужно запасать ящики «Белизны». Будет достаточно того количества, что уже есть у вас дома.
Вот, что вам стоит иметь в виду: хлор легко инактивируется биологическим материалом, таким как волосы или частицы пищи. Соответственно, если вы хотите получить полноценную дезинфекцию, не пропустите этап с очисткой поверхностей моющими средствами, перед тем, как обработаете их.
Для того, чтобы получить универсальный дезинфектор, смешайте столовую ложку отбеливателя с литром воды. Наденьте перчатки, распылите средство на поверхность (или просто протрите), и дайте высохнуть на воздухе. Довольно просто, правда?
Будьте осторожны с пористыми поверхностями, которые хлор может повредить (мрамор, фарфор, дерево). Для них можно использовать меньшую концентрацию дезинфектора, сразу протирать насухо или обойтись водой и мылом.
Вы также можете замочить пластиковые игрушки детей в растворе отбеливателя на полчасика. Это особенно актуально для любимых вещей, с которыми везде ходят, спят или грызут. Экран телефона раствором хлора протирать нельзя, он этого может и не пережить, но боковые поверхности, заднюю крышку и чехол протереть можно и нужно.
Как минимум, один раз в день, сосредоточившись на поверхностях, к которым вы часто прикасаетесь. Побалуйте своего внутреннего чистюлю уборкой и не забудьте потом вымыть руки.