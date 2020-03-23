Телефон, дверная ручка, стол: как долго коронавирус живет на разных поверхностях?

Мы знаем, что коронавирус, в отличие от многих других инфекций, успешно выживает на разных поверхностях в течение достаточно долгого времени, чтобы успеть заразить людей. Так сколько живет коронавирус?

Что мы знаем о выживаемости вируса?

Исследования о сроках активности вируса продолжаются, и многие вопросы остаются открытыми. Хорошая новость в том, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения COVID-19 действует, во многом, подобно своим родственникам из семейства коронавирусов. Так что мы знаем, чего ожидать.

Что мы уже знаем?

Продолжительность жизни коронавирусов на разных поверхностях колеблется от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от температуры и влажности. Взволновавшее многих исследование, продемонстрировавшее, что коронавирус может быть активным до девяти дней, проводилось в контролируемых лабораторных условиях, к счастью, недостижимых в нашей повседневной жизни.

В реальном мире продолжительность жизни вируса будет варьироваться — в зависимости от температуры и условий.

Наиболее вероятная оценка — два часа. Чем влажнее и холоднее воздух, тем дольше будет жить коронавирус. Соответственно, чем суше и жарче — тем меньше.

Этим фактом объясняется, почему обычно летом эпидемии гриппов и простуд идут на спад.

Есть ли еще хорошие новости? Есть. Недавний обзор целого ряда исследований различных коронавирусов показал, что дезинфекция поверхностей отлично уничтожает заразу.

С какими предметами нужно быть осторожным?

Оглянитесь вокруг и подумайте, чего касаются сотни людей каждый день — это и будут наиболее опасные поверхности. Дверные ручки, поручни в общественном транспорте, тележки и корзинки для покупок, детские игрушки, банкоматы, домофоны и кнопки лифта — со всем этим нужно быть особенно внимательным. А вот книги, письма и одеяла обычно не представляют большого риска.

Важно следить, чтобы ваш малыш не тянул игрушки в рот и не хватал пальчиками все, до чего дотянется, если эти предметы в группе риска. Может быть нелегко — дети в определенном возрасте неимоверно громко страдают, если им запрещают что-то нажать, потрогать, отковырять и загрызть, поэтому будьте крепки ушами и сильны духом. Если вам нужно прикоснуться к чему-то потенциально загрязненному, лучше всего сразу вымыть руки и не трогать лицо.

Если речь идет о посылках из Китая, отправленных в разгар эпидемии, можно совершенно не волноваться: ВОЗ говорит, что риски заражения от них совершенно ничтожны. Другой вопрос, что сотрудники почтовых служб вполне могут быть заражены уже сегодня, поэтому вымойте руки после того, как распакуете посылку и выбросите упаковку.

Не забудьте о смартфоне! Мы носим телефоны повсюду, практически не выпуская их из рук, и прижимая к лицу чаще, чем стоило бы. Все это делает смартфоны идеальными переносчиками для вирусов, даже если вы соблюдали все прочие меры предосторожности.