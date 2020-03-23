Пн, 23.03.2020
В Москве в срочном порядке строят новую коронавирусную больницу: смотрите фото! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Телефон, дверная ручка, стол: как долго коронавирус живет на разных поверхностях?

Коронавирус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Можно ли спокойно распаковать пакеты из доставки? Использовать ли наличные деньги при оплате? Нужно ли мыть колеса коляски с хлоркой? «Домашний Очаг» отвечает на эти и другие вопросы.

Мы знаем, что коронавирус, в отличие от многих других инфекций, успешно выживает на разных поверхностях в течение достаточно долгого времени, чтобы успеть заразить людей. Так сколько живет коронавирус?

Что мы знаем о выживаемости вируса?

Исследования о сроках активности вируса продолжаются, и многие вопросы остаются открытыми. Хорошая новость в том, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения COVID-19 действует, во многом, подобно своим родственникам из семейства коронавирусов. Так что мы знаем, чего ожидать.

Что мы уже знаем?

Продолжительность жизни коронавирусов на разных поверхностях колеблется от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от температуры и влажности. Взволновавшее многих исследование, продемонстрировавшее, что коронавирус может быть активным до девяти дней, проводилось в контролируемых лабораторных условиях, к счастью, недостижимых в нашей повседневной жизни.

В реальном мире продолжительность жизни вируса будет варьироваться — в зависимости от температуры и условий.

Наиболее вероятная оценка — два часа. Чем влажнее и холоднее воздух, тем дольше будет жить коронавирус. Соответственно, чем суше и жарче — тем меньше.

Этим фактом объясняется, почему обычно летом эпидемии гриппов и простуд идут на спад.

Есть ли еще хорошие новости? Есть. Недавний обзор целого ряда исследований различных коронавирусов показал, что дезинфекция поверхностей отлично уничтожает заразу.

С какими предметами нужно быть осторожным?

Оглянитесь вокруг и подумайте, чего касаются сотни людей каждый день — это и будут наиболее опасные поверхности. Дверные ручки, поручни в общественном транспорте, тележки и корзинки для покупок, детские игрушки, банкоматы, домофоны и кнопки лифта — со всем этим нужно быть особенно внимательным. А вот книги, письма и одеяла обычно не представляют большого риска.

Важно следить, чтобы ваш малыш не тянул игрушки в рот и не хватал пальчиками все, до чего дотянется, если эти предметы в группе риска. Может быть нелегко — дети в определенном возрасте неимоверно громко страдают, если им запрещают что-то нажать, потрогать, отковырять и загрызть, поэтому будьте крепки ушами и сильны духом. Если вам нужно прикоснуться к чему-то потенциально загрязненному, лучше всего сразу вымыть руки и не трогать лицо.

Если речь идет о посылках из Китая, отправленных в разгар эпидемии, можно совершенно не волноваться: ВОЗ говорит, что риски заражения от них совершенно ничтожны. Другой вопрос, что сотрудники почтовых служб вполне могут быть заражены уже сегодня, поэтому вымойте руки после того, как распакуете посылку и выбросите упаковку.

Не забудьте о смартфоне! Мы носим телефоны повсюду, практически не выпуская их из рук, и прижимая к лицу чаще, чем стоило бы. Все это делает смартфоны идеальными переносчиками для вирусов, даже если вы соблюдали все прочие меры предосторожности.

Если у вас дома есть ультрафиолетовая лампа, используйте ее для дезинфекции вашего телефона, если нет — воспользуйтесь нетканной материей, смоченной самодельным санитайзером из равных частей 70% изопропилового спирта и воды.

Как нужно убирать, чтобы не заболеть?

Можно не слишком беспокоиться о мягких поверхностях, и сфокусироваться на твердых, к которым вы часто прикасаетесь (например, дверных ручках и кухонных столешницах). Если вы продолжаете ходить в спортивный зал, протрите тренажеры до и после использования. Обычные влажные салфетки неэффективны в борьбе с коронавирусом, вам нужны такие, в пропитке которых есть изопропиловый спирт и/или бензил хлорида аммония.

Самое главное — дать поверхности высохнуть на воздухе после дезинфекции. Протирать полотенцем не следует, иначе вы помешаете средству уничтожить вирусы.

Специалисты рекомендуют разделять процессы очистки и дезинфекции в вашем доме или офисе. Очистка удаляет грязь и инфекционные частицы — это их не убьет, но снизит риск распространения. Дезинфекция — это уничтожение заразы с помощью химических средств. Используйте перчатки, пока очищаете дом моющим средством, а потом обработайте поверхности раствором отбеливателя или 70% спиртом. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

При стирке лучше использовать максимально высокую температуру, а если у вас есть сушильная машина, то у вируса просто нет шансов, он изжарится в ней до хрустящей корочки.

В магазинах не найти санитайзеров, чем можно пользоваться?

Если вы не можете купить антибактериальных средств или специальных салфеток, вам поможет хлорка, даже банальная копеечная «Белизна». В поисках средств для дезинфекции люди часто пренебрегают ею — и зря.

Если вы когда-нибудь были в больнице, то знаете этот стойкий запах, который остается после уборки. Хлоркой пользуются не только в медицине, но и везде, где нужна дезинфекция — в общепитах, на предприятиях, в образовательных учреждениях.

Раствор хлора уничтожает вирусы и бактерии даже в небольшой концентрации, поэтому вам не нужно запасать ящики «Белизны». Будет достаточно того количества, что уже есть у вас дома.

Вот, что вам стоит иметь в виду: хлор легко инактивируется биологическим материалом, таким как волосы или частицы пищи. Соответственно, если вы хотите получить полноценную дезинфекцию, не пропустите этап с очисткой поверхностей моющими средствами, перед тем, как обработаете их.

Для того, чтобы получить универсальный дезинфектор, смешайте столовую ложку отбеливателя с литром воды. Наденьте перчатки, распылите средство на поверхность (или просто протрите), и дайте высохнуть на воздухе. Довольно просто, правда?

Будьте осторожны с пористыми поверхностями, которые хлор может повредить (мрамор, фарфор, дерево). Для них можно использовать меньшую концентрацию дезинфектора, сразу протирать насухо или обойтись водой и мылом.

Вы также можете замочить пластиковые игрушки детей в растворе отбеливателя на полчасика. Это особенно актуально для любимых вещей, с которыми везде ходят, спят или грызут. Экран телефона раствором хлора протирать нельзя, он этого может и не пережить, но боковые поверхности, заднюю крышку и чехол протереть можно и нужно.

Пожалуйста, не забудьте, что хлорка так эффективна против инфекции именно из-за своей агрессивности. Если у вас возникнет искушение обработать дезинфектором руки — вспомните, что вы-то не бактерия, вас растворять совсем необязательно.
 
Как часто нужно убирать?

Как минимум, один раз в день, сосредоточившись на поверхностях, к которым вы часто прикасаетесь. Побалуйте своего внутреннего чистюлю уборкой и не забудьте потом вымыть руки.

НАВЕРХ