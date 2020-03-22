Премьер Юри Ратас только что заявил, что Эстония должна быть готова к ухудшению ситуации

В своем обращении премьер сказал, что завтра исполняется месяц, как появилось первое сообщение о зараженном коронавирусом в Эстонии. Он отметил, что среди нас гораздо больше людей, чем тех, кому диагноз поставлен, и они, носители болезни, могут непреднамеренно передавать инфекцию другим. "Мы должны быть готовы к тому, что ситуация может стать гораздо хуже перед тем, как начнет улучшаться", - предупредил Ратас.

Премьер также напомнил, что каждому человеку следует проявлять осторожность и бережно относиться к тем, кто входит в группу риска - пожилым родственникам. Юри Ратас повторил, что лучше оставаться по возможности дома, так как сейчас не время для социализации, поддерживать контакт с минимальном количеством людей и соблюдать разумную дистанцию и правила гигиены. И, конечно же, при первых проявлениях заболевания обращаться к врачу.