Гороскоп на 23 марта: Дев попросят о помощи, а Рыбам придется сдерживать свое раздражение

29-й лунный день совсем не подходит для позитивного и плодотворного понедельника. Что-либо инициировать и начинать сегодня категорически не рекомендуется. Будьте осторожны! Ограничьте, а лучше исключите любое общение, даже дистанционное, с людьми, которые пытаются вами управлять и провоцируют вас на проявление негативных эмоций. Гораздо лучше заниматься тем, чтобы искренне прощать и прощаться.
Овен
Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы и не бойтесь выглядеть смешно в чужих глазах.
Телец
Ваше настроение в этот день будет переменчивым. Вы можете обидеться на что-то, но и так же быстро простить обиды.
Близнецы
Не обращайте внимания на финансовые затруднения – это временное явление, которое нужно переждать.
Рак
Лев
Постарайтесь более рационально организовать свое времяпровождение, не растрачивая себя по пустякам.
Дева
Не отказывайте в помощи окружающим людям, особенно тем, кто об этом просит и нуждается в вашей поддержке.
Весы
Если вы приверженец справедливости, то в этот день у вас есть все шансы ее обрести и доказать свою правоту.
Скорпион
Старайтесь ни с кем не обсуждать свои решения и планы на ближайшее будущее – конкуренты не дремлют.
Этот день звезды советуют провести наедине со своими мыслями. Вас может осенить нечто гениальное.
Козерог
На пустом месте может возникнуть раздражительность и желание поспорить. Для успокоения примите расслабляющую ванну, советует «Сегодня».
Водолей
Вы способны чудесным образом влиять на мнение окружающих. В вас верят и вам доверяют, а это уже немаловажно.
Рыбы
Постарайтесь избегать конфликтов. Никакого конструктива они не принесут, а вот настроение изрядно подпортят.