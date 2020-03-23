Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго рассказал о жутких симптомах заболевания

Оперный певец Пласидо Доминго рассказал о том, что у него обнаружили коронавирус. Тенор посчитал важным самоизолироваться вместе с другими членами семьи, когда узнал диагноз. «Считаю своим моральным долгом сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19 или коронавирус. Сейчас я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции. Она продолжится до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — написал он.

Певец пояснил, что сейчас все члены его семьи не испытывают проблем со здоровьем, но добавил, что на прошлой неделе у него был лихорадка и кашель — именно это и заставило его пройти экспресс-тест, который оказался положительным.

Пласидо Доминго призвал всех выполнять предписания врачей и быть осторожными. «Я прошу всех слушать докторов, следовать основным указаниям, часто мыть руки, держаться на расстоянии шести футов от других. Это поможет нам остановить распространение вируса». Испанский певец также призвал людей по возможности оставаться дома, чтобы не только не подхватить инфекцию, но и обезопасить других.