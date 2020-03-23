Павел Глоба о коронавирусе: когда наступит конец пандемии

Болезнь добралась до каждой страны, распространившись практически по всему миру. Теперь надежда лишь на удачу, на чудо и на врачей, которые трудятся над созданием вакцины. Пока нет возможности избавиться от вируса, необходимо сдерживать его распространение. Старайтесь следовать рекомендациям специалистов, чтобы не подвергать опасности себя, своих близких, соседей. Пришло время напомнить о том, каковы астрологические причины вспышки коронавируса.

Всему виной Черная Луна в Овне

2020 год будет достаточно непростым из-за того, что 27 января Лилит, именуемая также Черной Луной, вошла в знак Овна. Именно она и провоцирует появление больших политических проблем и заразных смертоносных болезней вроде коронавируса.

Павел Глоба предсказал появление пандемии еще в начале года. Оказалось, болезнь действительно прогрессирует. Астролог отмечает также, что именно при Черной Луне в Овне появилась чума в Европе, от которой в середине 14 века умерло огромное количество людей. Само собой, сейчас масштабность и смертоносность болезни не такая высокая, но схожесть ситуации налицо.

Астролог также отметил тот факт, что особо опасным появление такого вируса является в год Крысы, ведь именно крысы обычно являются разносчиками заболеваний. Также не стоит забывать о том, что на дворе 2020 високосный год. В високосные годы проблемы глобального характера также обретают особо опасный статус.

Когда наступит конец пандемии

Возвращаясь обратно в прошлое, стоит отметить, что завершилась вспышка эпидемии чумы в 14 веке не так уж и быстро. Болезнь бушевала целых семь лет. В 2020 году наша пандемия должна пойти на спад уже в начале лета, однако Черная Луна пробудет в Овне аж до 20 октября.

Это дает нам возможность предполагать, что коронавирус не сойдет на нет до середины осени. Более того, тот факт, что сейчас год Крысы и високосный год, не дает никаких гарантий того, что Лилит при переходе из Овна в Тельца решит все наши проблемы, ослабив свою хватку.