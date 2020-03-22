Брат Дианы Гурцкой показал ее фото без очков

Автором снимка, как рассказал брат звезды, является известный фотограф из Тбилиси. На снимке Диана Гурцкая позирует с распущенными волосами и ярко накрашенными губами. «Как вам фото?» — обратился к подписчикам Роберт.

Пользователи Сети тут же отреагировали на вопрос, отметив, что певица напоминает Шамаханскую царицу. «Невероятно красиво, хрупко! Диана шикарна!»; «Настоящая царица, просто божественная»; «Потрясающая фотография! Фотограф и правда отличный, а Диана красавица!» — написали фанаты.

Отметим, что Диана Гурцкая на всех мероприятиях появляется в очках со стеклами черного цвета. Уже много лет недоброжелатели говорят, что на самом деле со зрением у певицы все в порядке, а очки — часть выбранного имиджа. Незрячая от рождения артистка неоднократно заявляла, что старается не реагировать на подобные домыслы.

«Первое время слышать это было, конечно, неприятно. Но потом я поняла, что веду себя так, что люди сомневаются. Это нормально. У каждого человека свое мнение. Здесь в большей степени мой брат с мужем это как-то не выносят. Я к этому спокойно отношусь», — делилась Диана, подчеркнув, что если бы и хотела что-то выдумать, то придумала бы что-то другое.

Главным защитником певицы от хейтеров является ее брат. В социальных сетях Роберт не раз отмечал, что у него прекрасные отношения с сестрой и он во всем ее поддерживает. Муж Гурцкой, Петр Кучеренко, также борется с негативными нападками в адрес супруги. «Мне не нравятся такие выводы. Я стараюсь не обращать внимания на все это, главное, чтобы жена не переживала», — ранее признавался Петр.