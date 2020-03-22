«Кинобизнес – полное дерьмо»: режиссер из Латвии встретился и поработал с Микки Рурком

«Ребята с которыми я работаю в рамках проекта "Большой Куш" и Big Fish Boxing (закулисье мира бокса). В этом проекте – я был вторым оператором, а режиссером – Илларион Бессонов. Продюсером выступил Павел Сахаревский. Они быстро сориентировались и вышли на Микки Рурка», – объяснил нам Валентин.

Он уточнил, что в итоге было снято полуторачасовое интервью, в котором актер рассказал о своем непростом детстве, школьных годах и, конечно, о своей страсти – о боксе.

«Для тех кто не в курсе: на пике голливудской карьеры, Рурк послал все к черту и ушел в бокс. Пластика лица и его устрашающий вид именно оттуда», – добавил режиссер.

Валентин Линовицкий указал, что интервью с Микки Рурком выйдет на YouTube-канале Big Fish Boxing. Он заверил нас, что этот выпуск будет интересным.

«После мы поехали на VEF в зал к нашему другу Манвелу. Там у нас была запланирована съемка рекламы. Со старшим оператором (Макар Борисов) и вторым ассистентом (Артур Шаркель) за два часа мы подготовили локацию и установили свет. Уже позже приехал Микки», – объяснил молодой человек происходящее на видео.

– Какое у тебя впечатление от общения с актером?

– Во-первых, Микки Рурк выдающийся актер и большой профессионал своего дела. Во-вторых, он ценит себя и свое время. В-третьих, Микки – настоящий мужик. Смотришь на него и понимаешь – у этого дядьки есть яйца. Несколько раз во время съемочного процесса мы столкнулись с Микки взглядом. Я увидел добрые глаза, в которых много боли.

После съемок Валентин подошел, чтобы взять автограф.

«Я заранее распечатал постер фильма Даррена Аронофски – "Рестлер", где Рурк сыграл главную роль: стареющую звезду рестлинга Рэнди "Тарана". Это мой самый любимый фильм с Микки Рурком – фильм-возвращение, снятый спустя 15 лет после того, как актер покинул Голливуд», – пояснил режиссер.

ФОТО: Кадр из Instagram Валентина Линовицкого

Во время разговора со звездой Валентин сказал: «Это один из моих самых любимых фильмов».

Я не смотрю фильмы, где я снимаюсь,

– ответил Рурк, подписывая постер. Потом он добавил:

Кинобизнес – полное дерьмо.

В завершении Микки Рурк отдал маркер, поблагодарил всех за работу и уехал.

«Фантастический человек!» – восхищенно отмечает Линовицкий.