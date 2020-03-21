Итальянец в Эстонии: «Эти грузовики заполнены гробами. И я не хочу, чтобы вы положили меня в один из них»

Я должен был пойти в торговый центр Kristiine. Не хотел, но должен был.

И я ужаснулся количеству людей, которое там увидел. Дети там тусуются, взрослые едят в Hesburger руками, парочки милуются так, будто никаких страшных изменений вокруг не произошло.

Бегуны на пробежках на улице, идиоты, жмущие на кнопки светофоров пальцами и движение на дорогах такое же, как обычно. Я вижу, что сейчас происходит в Италии и я уверен, что все эти люди со стоящими по тысяче долларов смартфонами в карманах имеют такой же доступ к информации, что и я.

Итак, если вы не возражаете, у меня к вам вопрос:

Что с вами не так? Мы столкнулись со сложной ситуацией, когда нас попросили беречь себя. Доктора — которые сейчас выполняют героическую работу, не могут нам помочь. Только мы можем помочь себе.

И мы можем это сделать, только если будем осторожны. Но мы не осторожны.

Возможно, пора прекратить смеяться над людьми, скупающими туалетную бумагу и понять, что это не шутка.

Посмотрите на фото ниже. Это Бергамо вчера.

Бесполезный город, о котором вы знаете из-за дешевых рейсов до Милана.

Эти грузовики забиты гробами. Там так много смертей, что город был вынужден попросить другие города помочь им с телами.

Я не хочу быть в одном из этих грузовиков. И я не хочу, чтобы вы положили меня в один из них.

Пожалуйста, черт возьми, оставайтесь дома.

Еще никто не умирал из-за то, что не пошел на пробежку или не выпил энергетический напиток со своими приятелями в торговом центре.

(Что, кстати, не является отличным способом провести время. В этом нет ничего крутого.)

Еще никто не умер из-за того, что месяц не ел в Hesburger.

Но 427 человек умерли от COVID-19 в Италии. Сегодня.

ОСТАВАЙТЕСЬ. ЧЕРТ ВОЗЬМИ. ДОМА.

Серьезно.