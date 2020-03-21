Сб, 21.03.2020
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Эстонский студент из города Ухань: «Как же всем надоело сидеть взаперти!»

Карл-Патрик Кирсипуу

ФОТО: Скриншот с видео

Кто бы мог подумать, но в Уханьском техническом университете в разгар коронакризиса учился простой эстонский парень Карл-Патрик Кирсипуу, пишет Rus.ERR.

Получив государственную стипендию от Китая, Патрик отправился учиться в Уханьский университет. В начале января там начал бушевать коронавирус. Но тогда, по словам Патрика, никто толком не понимал, чем все это может обернуться: «Я поначалу даже гордился, что внимание всех мировых СМИ вдруг оказалось приковано к моему городу».

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