Эстонский студент из города Ухань: «Как же всем надоело сидеть взаперти!»

Получив государственную стипендию от Китая, Патрик отправился учиться в Уханьский университет. В начале января там начал бушевать коронавирус. Но тогда, по словам Патрика, никто толком не понимал, чем все это может обернуться: «Я поначалу даже гордился, что внимание всех мировых СМИ вдруг оказалось приковано к моему городу».