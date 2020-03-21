Эстонский студент из города Ухань: «Как же всем надоело сидеть взаперти!»

Кто бы мог подумать, но в Уханьском техническом университете в разгар коронакризиса учился простой эстонский парень Карл-Патрик Кирсипуу, пишет Rus.ERR.
Получив государственную стипендию от Китая, Патрик отправился учиться в Уханьский университет. В начале января там начал бушевать коронавирус. Но тогда, по словам Патрика, никто толком не понимал, чем все это может обернуться: «Я поначалу даже гордился, что внимание всех мировых СМИ вдруг оказалось приковано к моему городу».
Смотрите новый выпуск ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+ в понедельник, 23 марта, в 20:25! Выпуск получил название «Без паники!»