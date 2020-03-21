Целительница Джуна не смогла вылечить сына Юрия Лозы

Музыкант был гостем телеканала «Спас». В эфире телепередачи «Идущие к черту. Послесловие» он рассказал о негативном опыте общения с целительницей Джуной, ныне покойной. Об этом пишет Rambler.ru.
Когда-то Лоза с маленьким сыном пришел на прием к целительнице.
Дело в том, что у ребенка диагностировали астму, и медицина никак не могла помочь. Артист забрал малыша под расписку и поехал к Джуне.
Целительница завела с гостями светскую беседу, начала показывать картины на стенах. Мальчик тяжело кашлял.
И она такая говорит нам: «Где вы его так простудили!» И тут я понял, что попал куда-то не туда. Это блеф — все ее лечение,
— говорит Юрий.
«Коронавирус дал передышку всем нам», — считает Юрий Лоза. По его словам, распространение инфекции COVID-19 дало людям возможность заняться делами, до которых до сих пор не доходили руки, например, затеять ремонтик, разобрать барахло, прочесть книгу, научиться рисовать.