Звезды зарабатывают на карантине: Кети Топурия продает маски, жена Тимати торгует антисептиком

Наладили продажу масок

После того, как певица Кети Топурия опубликовала в соцсетях объявление о том, что ее бренд одежды начал выпускать маски и реализовывать их через интернет-магазин – подписчики ее затравили. Менеджеры артистки не успевают удалять гневные комментарии. Люди чаще всего упрекают Топурию за хайп и желание заработать на больной теме: «Ей все денег мало – показала свое истинное лицо!», «Была другого мнения о ней. Характер проявляться будет у многих сейчас. Вместо того чтобы поддерживать пенсионеров или бедных – думают о выгоде!»

После волны критики в интернет-магазине Топурии в объявлении о продаже появилась еще одна провоцирующая подписчиков строчка: «Защитная маска, не медицинская!» Многие засомневались, что народ будет постоянно стирать и гладить тканевую маску – и тогда она может стать напротив местом скопления грязи и тому подобное. Ведь неслучайно эксперты ВОЗ рекомендуют менять медицинскую маску через два часа – иначе под ней образуется среда, благоприятная для размножения вредных бактерий.

Одна тканевая маска от бренда Топурии стоит 17 евро. Кети так обосновала новый вид заработка: «В аптеке сейчас маски невозможно купить, поэтому мы их создали…».

Есть свой интернет-магазин и у самой модной на данный момент в стране группы «Little Big». Они запустили в продажу тканевые маски с фирменными логотипами. Цена – 12 евро за штуку. Маркетологи группы пошутили, представляя товар: «Закинули в продажу тканевые маски с принтами Little Big и CorUNOvirus! Модели доступны только в черном цвете, чтобы соперники не разглядели следы ваших микробов…» Но тут же грамотные менеджеры защитились от хейтеров важным замечанием: «Товар является сувенирной продукцией, и не является продукцией медицинского назначения».

Антисептики

Второй ходовой теперь товар – дезинфицирующие средства для рук. Жена рэпера и бизнесмена Тимати Анастасия Решетова в своем салоне красоты торгует антисептическим гелем для рук по 6 евро за флакончик, который еще недавно в супермаркетах стоил в пять раз дешевле. Женщина после травли в соцсетях так обосновала свою предпринимательскую хватку: мол, когда-то брала для себя, а теперь решила отдать вам. Поверили не все в такую щедрость.

Реклама перепрофилировалась

Часть звезд на карантине осталась без рекламы и скинула цены – пока на 20 процентов на коммерческие публикации. Но топовые в Instagram знаменитости-блогеры напротив получают дополнительные заказы.

Ксения Бородина не испугалась информации о коронавирусе, и отметила день рождения с друзьями в Куршавеле – теперь сидит дома на карантине. И реклама в Instagram у Ксюши (от 4600 евро за размещение) теперь тематическое: если вы самоизолированы, то различные бренды доставляют вам одежду или другие товары домой – вот эту доставку ведущая «Дома-2» и рекламирует.

Регина Тодоренко рекламирует блог, где пишут о ситуации с карантином в Америке, а Ляйсан Утяшева – неожиданные скидки на наряды дорогих брендов (продажи у них упали). Лера Кудрявцева демонстрирует, как в стоматологической клинике измеряют температуру и дезинфицируют руки клиентам, Эвелина Бледанс рассказывает в каких клиниках можно сохранить красоту. Родион Газманов представляет индивидуального тренера, который позанимается с вами ради укрепления иммунитета на свежем воздухе (вед в спортзалы теперь народ мало ходит). Пока одни звезды рассказывают, что можно сделать маникюр и дома (как актриса Анна Пескова), другие продвигают свой бизнес и призывают людей выходить из дома – Анна Хилькевич зовет всех на маникюр в свой салон: «Ведь если закроются салоны, наши мужья увидят кое-что пострашнее карантина…».