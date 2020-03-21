Сб, 21.03.2020
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Участникам следующего «Евровидения» придется исполнять новые песни

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Таким образом, группа Little Big, если она поедет на конкурс в следующем году, не сможет исполнить там песню Uno. То же самое касается и эстонского певца Уку Сувисте. Об этом пишет Life.ru.

Участники «Евровидения-2021» годы должны будут выступить с новыми композициями. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса Евровидение песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году,

— говорится в сообщении.

Также организаторы отметили, что страны-участницы сами принимают решение о своих представителях на конкурсе.

Напомним, ранее стало известно об отмене «Евровидения-2020» из-за мировой вспышки коронавируса. Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не ожидал такого поворота и до последнего надеялся, что организаторы что-нибудь придумают. А участники группы Little Big, которые должны были поехать на конкурс, считают отмену Евровидения правильным решением. Коллектив должен был выступить на песенном смотре с песней Uno.

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