Участникам следующего «Евровидения» придется исполнять новые песни

Участники «Евровидения-2021» годы должны будут выступить с новыми композициями. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса Евровидение песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году,

Также организаторы отметили, что страны-участницы сами принимают решение о своих представителях на конкурсе.

Напомним, ранее стало известно об отмене «Евровидения-2020» из-за мировой вспышки коронавируса. Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не ожидал такого поворота и до последнего надеялся, что организаторы что-нибудь придумают. А участники группы Little Big, которые должны были поехать на конкурс, считают отмену Евровидения правильным решением. Коллектив должен был выступить на песенном смотре с песней Uno.