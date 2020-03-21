Эти эстонские компании предлагают медицинским работникам бесплатные обеды и напитки

Бригады скорой помощи в сложившейся чрезвычайной ситуации работают с очень большой нагрузкой, дежурят долгие смены и выполняют бесценную, героическую работу. Для того, чтобы хоть немного облегчить их напряженные рабочие часы и предложить глоток бодрости в момент отдыха, мы предлагаем всем сотрудникам скорой помощи в форме бесплатный кофе или иной горячий напиток на всех станциях обслуживания Circle K по всей Эстонии,