Эти эстонские компании предлагают медицинским работникам бесплатные обеды и напитки

Компания Circle K и ресторан Sushi Shop решили поддержать работников медицины в этот нелегкий для них период.
До конца апреля компания Circle K на всех своих станциях обслуживания предлагает кофе и другие горячие напитки сотрудникам скорой помощи бесплатно.
Бригады скорой помощи в сложившейся чрезвычайной ситуации работают с очень большой нагрузкой, дежурят долгие смены и выполняют бесценную, героическую работу. Для того, чтобы хоть немного облегчить их напряженные рабочие часы и предложить глоток бодрости в момент отдыха, мы предлагаем всем сотрудникам скорой помощи в форме бесплатный кофе или иной горячий напиток на всех станциях обслуживания Circle K по всей Эстонии,
– сказала директор по торговле Circle K Eesti AS Диана Вейгель.
Ресторан Sushi Shop будет кормить обедом всех медиков совершенно бесплатно.
Чтобы получить горячий обед, в который входит японский Мисо суп и Суши Врап, достаточно написать письмо на имейл tellimus@sushishop.ee и прикрепить к заказу фотографию медицинского удостоверения, или бейджа с фотографией,
– написал исполнительный директор Sushi Shop Андрей Музыченко.