Модель жившая в борделе в Пирита о коронавирусной панике: связь это смазка!

Грей написала в Instagram, что из-за своего недавнего недомогания, она благодарна за то, что может беспрепятственно дышать и у нее не обострилась астма. «Я благодарна, что вирус подарил милость моей семье с плохим здоровьем. Этот год будет намного хуже, чем предполагали скептики», — пишет модель.

Грей проживала в борделе расположенном в районе Пирита-Козе до лета прошлого года. В общеизвестный бордель девушки впервые переехали два года назад, чтобы развлекать любопытных с помощью веб-камер день и ночь, пишет Elu24.

В сложившейся ситуации Грей видит возможность работать на себя. «Мы можем у этого поучиться. Связь это смазка. Социальные медиа были изобретены, чтобы держать нас в курсе происходящего. Учитесь, старайтесь и наслаждайтесь!», — сказала модель.

Грей рада, что каналы в Италии стали чище в результате кризиса, и надеется, что ситуация будет способствовать снижению глобального загрязнения.