Модель жившая в борделе в Пирита о коронавирусной панике: связь это смазка!

Вебкам-модель родом из Лондона Логан Грей (21), проживавшая в прошлом году в таллиннском борделе в Пирита, поделился своими мыслями о кризисе связанным с коронавирусом.
Грей написала в Instagram, что из-за своего недавнего недомогания, она благодарна за то, что может беспрепятственно дышать и у нее не обострилась астма. «Я благодарна, что вирус подарил милость моей семье с плохим здоровьем. Этот год будет намного хуже, чем предполагали скептики», — пишет модель.
Грей проживала в борделе расположенном в районе Пирита-Козе до лета прошлого года. В общеизвестный бордель девушки впервые переехали два года назад, чтобы развлекать любопытных с помощью веб-камер день и ночь, пишет Elu24.
В сложившейся ситуации Грей видит возможность работать на себя. «Мы можем у этого поучиться. Связь это смазка. Социальные медиа были изобретены, чтобы держать нас в курсе происходящего. Учитесь, старайтесь и наслаждайтесь!», — сказала модель.
Грей рада, что каналы в Италии стали чище в результате кризиса, и надеется, что ситуация будет способствовать снижению глобального загрязнения.
Модель подчеркнула, что не советует никому панически закупаться, ведь у всех всегда должен быть запас еды и моющих средств по крайней мере на неделю. По ее словам, это только вопрос времени, когда страну «запрут на замок», и поэтому сотрудничество и вера в лучшее так важны.