Модель спустилась в опустевшее метро, наплевав на панику, чтобы устроить горячую съемку в белье

Блогер и модель Рэйчел Линч поделилась в своем Instagram горячими кадрами, сделанными в разгар распространения коронавируса. Девушка решила устроить откровенную фотосессию, спустившись в опустевшее из-за пандемии метро Нью-Йорка, США, пишет Life.
Блондинка, которая ведет аккаунт с ником ihateblonde («Я ненавижу блондинок»), позировала в нежном полупрозрачном белье в безлюдных вагонах и на пустынных перронах. Дополнили «ангельский» вид массивные бело-розовые крылья, длинные перчатки и босоножки на высоком каблуке. При этом от подземки девушка явно осталась не в восторге.
Скорее всего, это первый и последний раз, когда я ехала на метро,
— подписала публикацию Рэйчел Линч.
Подписчики, которых у модели 154 тысячи, благосклонно отнеслись к фотосессии, сделав девушке массу комплиментов. Однако некоторые всерьез обеспокоились тем, что Рэйчел ведет себя безрассудно, ведь в такое время лучше по возможности находиться дома. Количество зараженных в США приближается к 14 тысячам, а умерло уже более 200 человек.
Выглядишь невероятно,
— прокомментировала подписчица.
Королева Нью-Йорка,
— восхитился второй подписчик.
Хорошо, что ты надела перчатки,
— написала третья.