Пт, 20.03.2020
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Модель спустилась в опустевшее метро, наплевав на панику, чтобы устроить горячую съемку в белье

Модель Rachel Lynch.

ФОТО: Скриншот из Instagram

Блогер и модель Рэйчел Линч поделилась в своем Instagram горячими кадрами, сделанными в разгар распространения коронавируса. Девушка решила устроить откровенную фотосессию, спустившись в опустевшее из-за пандемии метро Нью-Йорка, США, пишет Life.

Блондинка, которая ведет аккаунт с ником ihateblonde («Я ненавижу блондинок»), позировала в нежном полупрозрачном белье в безлюдных вагонах и на пустынных перронах. Дополнили «ангельский» вид массивные бело-розовые крылья, длинные перчатки и босоножки на высоком каблуке. При этом от подземки девушка явно осталась не в восторге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Скорее всего, это первый и последний раз, когда я ехала на метро,

— подписала публикацию Рэйчел Линч.

Подписчики, которых у модели 154 тысячи, благосклонно отнеслись к фотосессии, сделав девушке массу комплиментов. Однако некоторые всерьез обеспокоились тем, что Рэйчел ведет себя безрассудно, ведь в такое время лучше по возможности находиться дома. Количество зараженных в США приближается к 14 тысячам, а умерло уже более 200 человек.

Выглядишь невероятно,

— прокомментировала подписчица.

Королева Нью-Йорка,

— восхитился второй подписчик.

Хорошо, что ты надела перчатки,

— написала третья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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