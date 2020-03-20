Модель спустилась в опустевшее метро, наплевав на панику, чтобы устроить горячую съемку в белье

Блондинка, которая ведет аккаунт с ником ihateblonde («Я ненавижу блондинок»), позировала в нежном полупрозрачном белье в безлюдных вагонах и на пустынных перронах. Дополнили «ангельский» вид массивные бело-розовые крылья, длинные перчатки и босоножки на высоком каблуке. При этом от подземки девушка явно осталась не в восторге.

Скорее всего, это первый и последний раз, когда я ехала на метро,

Подписчики, которых у модели 154 тысячи, благосклонно отнеслись к фотосессии, сделав девушке массу комплиментов. Однако некоторые всерьез обеспокоились тем, что Рэйчел ведет себя безрассудно, ведь в такое время лучше по возможности находиться дома. Количество зараженных в США приближается к 14 тысячам, а умерло уже более 200 человек.