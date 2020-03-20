«Я теперь крестный Давида»: Джиган вновь поразил поклонников странным заявлением

Недавно у Джигана, отца трех дочек, наконец появился сын. Однако вместо того, чтобы поддерживать жену после родов, рэпер угодил в рехаб. Но, даже выйдя из него, он продолжает вести себя странно. Музыкант записал ролик, чтобы поздравить малыша с тем, что ему исполнился месяц. И его поведение сочли неадекватным. А теперь и вовсе сбил с толку всех, заявив в Instagram, что он крестный отец собственного сына.

Thank you GOD! #love 🙌🏽💚💙❤️🌿😊Спасибо, крестный! 🙏🏽 Я теперь крестный Давида official’s!,

— написал он под фото.

Пост рэпер снабдил архивными снимками со Снуп Догом и решил никак не объяснять свои слова. Однако у поклонников возникло много вопросов. Они никак не могли понять, почему музыкант называет себя крестным родного сына — шутит ли он или находится под действием алкоголя или других веществ.

Пора бы уже определиться, кто ты Давиду: крестный или отец, все-таки месяц прошел,

— написал один подписчик.

Джига, я так понимаю, что коронавирус быстрее стихнет, чем тебя отпустит... Какой ты крестный!? Если ты отец,

— пошутил второй.

Так жаль, что его не долечили и уже отправили домой,

— с сожалением прокомментировала подписчица.