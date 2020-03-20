Безопасно ли питатья в ресторанах во время распространения коронавируса?

Распространяется ли коронавирус через пищу?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), коронавирус не передается через пищу. Таким образом, относительно безопасно есть как предварительно упакованную пищу, закуски и уже приготовленную пищу. Даже если вирус каким-то образом попадет в пищу, он сможет жить только на твердых поверхностях, и при термической обработке вирус умрет. Кроме того, в настоящее время нет подтвержденных случаев распространения вируса через продукты питания.

Как распространяется коронавирус?

Вирус передается воздушно-капельным путем. Менее научным термином вы можете заразиться всем, что вылетает изо рта и носа посредством кашля и зевания. По словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если здоровый человек вступает в контакт с этими летучими частицами, например, через дверную ручку, а затем прикасаясь к глазам, носу или рту, вирусные частицы могут передаться и заразить его.

Другими словами, еда в ресторане - не проблема, беспокоить должны скорее твердые поверхности, такие как столы, ручки, меню и столовые приборы, которые могут быть поражены зараженными частицами. По словам вирусологов, частицы остаются на твердых поверхностях в течение нескольких часов, поэтому очень важно мыть руки и содержать все поверхности в чистоте.

Поэтому: если вы находитесь в зоне повышенного риска и не страдаете от симптомов (лихорадка, затрудненное дыхание, кашель), вам не нужно избегать еды вне дома, по словам экспертов в области здравоохранения. Тем не менее, разумно быть осторожным при контакте со всеми поверхностями и твердыми предметами, следует мыть руки перед едой и избегать прикосновения к лицу во время еды, пока вы не вымыли или не продезинфицировали руки.

Безопаснее ли заказывать еду на дому во время вспышки вируса?

Спрос на продовольственные курьерские услуги растет, поскольку люди остаются дома. Многие службы доставки также предлагают бесконтактную доставку, что позволяет клиентам избежать контакта с курьером: последний просто оставляет еду у вашего порога. Приложения, которые позволяют заказывать еду в Эстонии, также используют эту возможность.