Несчастье помогло: как коронавирус спасает планету

По мере того, как заводы временно закрываются и все меньше людей пользуются авто и авиатранспортом, уровень загрязнения воздуха и выбросы углекислого газа в регионах по всему миру заметно сократились.

Этот глобальный эффект был впервые обнаружен NASA и Европейским космическим агентством. Эти организации опубликовали снимки со спутников, показывающие значительное сокращение выбросов диоксида азота (NO2) и углекислого газа (CO2) в китайских и европейских городах в период с января по февраль. NO2 выделяется автомобилями, фабриками и электростанциями, а его концентрация накапливается вблизи тех мест, где он активно выбрасывается в атмосферу.

Спутник Copernicus Sentinel-5P Европейского космического агентства показал, что в северной Италии также наблюдается значительное сокращение выбросов диоксида азота с момента установления ограничений в регионе.

Исследователи сообщили BBC, что выбросы оксида углерода, поступающие в основном из автомобилей, в Нью-Йорке сократились почти на 50% по сравнению с прошлым годом. По оценкам, уровень трафика снизится на 35%, а уровень выбросов CO2 в городе снизится на 5-10 %. Выбросы метана также снизились. Даже в Лос-Анджелесе, городе, известном своим сильным загрязнением и смогом, произошло резкое улучшение качества воздуха после того, как люди массово решили остаться дома. Прогнозируется, что в связи с сокращением авиаперевозок выбросы сократятся во всех странах мира.

I know we're all contemplating the pandemic, but check this out. Air quality in SoCal right now isn't good. It's incredible. Like numbers from another era. It's not just the rain. Having less traffic is making our city more livable. Think about it. pic.twitter.com/GPNIzDnmXj — Peter Flax (@Pflax1) March 18, 2020

Я ожидаю, что в мае у нас будет наименьшее увеличение пикового уровня CO2, которое мы фиксировали в северном полушарии Земли с 2009 года или даже раньше,

– заявил профессор Россин Коммарэ из Колумбийского университета, который проводил работу по мониторингу воздуха в Нью-Йорке.