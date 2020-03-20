Князь Монако заразился коронавирусом

Его светлейшее Высочество князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности,

Отмечается, что за здоровьем князя наблюдает врач. Альбер II продолжает работать из своего кабинета, он находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, заявили во дворце.