Пт, 20.03.2020
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Князь Монако заразился коронавирусом

Prince's Albert II of Monaco

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

У князя Монако Альбера II выявили коронавирус, сообщается в коммюнике княжеского дворца, передает РИА.

Его светлейшее Высочество князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности,

— говорится в документе.

Отмечается, что за здоровьем князя наблюдает врач. Альбер II продолжает работать из своего кабинета, он находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками, заявили во дворце.

Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса,

— подчеркивается в коммюнике.

Княжеский дворец продолжит и дальше публиковать информацию о состоянии здоровья 62-летнего монарха.

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