Скучаешь в карантине по вечеринкам и клубам? Включай Party Time на DFM!

Из-за чрезвычайной ситуации в Эстонии все ночные клубы и рестораны закрыты до 1 мая. Скучаешь по вечеринкам и танцевальной музыке? У DFM есть лекарство от этого – по будням с 18 до 19 часов Party Time на 90,2FM или в онлайне.