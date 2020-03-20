Скучаешь в карантине по вечеринкам и клубам? Включай Party Time на DFM!

Из-за чрезвычайной ситуации в Эстонии все ночные клубы и рестораны закрыты до 1 мая. Скучаешь по вечеринкам и танцевальной музыке? У DFM есть лекарство от этого – по будням с 18 до 19 часов Party Time на 90,2FM или в онлайне.
Теперь с понедельника по пятницу с 18 до 19:00 Party Time ждет тебя на DFM! Лучшие dance-хиты, подарки, возможность поздравить кого-либо в прямом эфире, выиграть разнообразные призы, поднять себе настроение и стать частью вечеринки, которая случается на DFM под финал каждого рабочего дня!
Подключайся! Понедельник-Пятница с 18:00 до 19:00 на 90,2 FM или в онлайне.
Больше новостей DFM – на facebook.com/DfmTallinn/