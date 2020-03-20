«Черты Барских»: Миша Романова впервые показала лицо сына

На данный момент Миша не раскрывает имени отца ребенка и утверждает, что он почти не принимает участия в воспитании сына. Многие поклонники предполагали, что отцом Мартина является ее друг Макс Барских, но Романова эти слухи опровергла. И теперь звезда впервые решилась показать лицо Мартина, опубликовав фото на своей странице в Instagram.

Знакомьтесь, это Мартин! Благодарю всю команду, которая работала над нашей первой фотосессией,

– написала Миша Романова.

В комментариях некоторые подписчики нашли сходство мальчика с украинским певцом Максом Барских: "Почему-то мне кажется, что прям вылитый Макс", "О, вагон с "он похож на Барских" уже подъехал", "Черты Барских".