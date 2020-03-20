Эстонцы рассказывают: куда сходить на первое свидание во время карантина

Озабоченный пользователь под ником Kägu решил выяснить у сообщества Perekooli foorum — что делать после знакомства через Tinder? Ведь все кинотеатры, рестораны и другие общественные места закрыты.

«Коронавирус не распространяется половым путем, и сейчас нет занятия лучше, чем ходить на свидания», — обосновал Kägu. Некоторые пользователи всерьез озаботились данным вопросом, некоторые, однако, похвастались ироничными ответами.

Кто-то считет, что следует оставаться дома, пока не станет возможным личное общение. А пока, можно заказать вибратор из интернет-магазина ... В то же время другой пользователь отметил, что коронавирус точно передается в результате тесного и непосредственного физического контакта с инфицированными биологическими жидкостями. «Не передается половым путем» — глупая выдумка.

«Конечно, на вечеринках коронавиурса. В Выру, на Сааремаа, где бы то ни было», — иронично заметил один пользователь. «Мой Tinder-любимый отвез меня в Италию». «Коронавирус — всего лишь простуда», — написала она с усмешкой.

Другой пользователь написал, что лучше всего просто пойти погулять. В обычной проглке есть неоспоримый плюс — не надо делить счет в ресторане. Ему ответили, что тогда стоило бы держать дистанцию минимум 2 метра, иначе здоровый человек заразиться вирусом.