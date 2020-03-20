Митя Фомин: «Хочу стать донором спермы!»

Певец всю жизнь посвятил музыкальной карьере, поэтому не успел реализоваться как семьянин. Однако, он не отчаивается.

Одинокие люди в современном мире - это уже не приговор, а, скорее, тенденция, — считает Митя. — Многие сегодня по самым разным причинам не могут обзавестись семьей, но при этом думают о будущем.

Вот и музыкант несколько лет назад почувствовал, что полностью готов к детям. Сначала Митя собирался взять на воспитание ребенка из детского дома, где, кстати, часто выступает с благотворительными концертами. Однажды ему даже предлагали на усыновление сразу трех малышей, но к такой многочисленной ответственности певец оказался морально не готов. А сейчас он понял, что хотел бы иметь собственного, родного по крови, малыша. И ради того, чтобы испытать долгожданное счастье отцовства Фомин планирует прибегнуть к современным технологиям.

По мнению певца, в России достаточное количество самостоятельных женщин, которые реализовали себя в работе, в бизнесе, но пока не создали семью, хотя к детям давно готовы. Вопрос только в материале — в хороших генах. Как раз у Фомина, по его собственным словам, гены отличные, прекрасная наследственность и отменное здоровье.

Я бы хотел воспользоваться шансом, который дает современная медицина, — делится Митя со «СтарХитом». — И выступить донором спермы, но только, если буду уверен, что у ребенка будет настоящая мать и семья. Готов общаться с девушками, которые находятся в поисках качественного семени.

При этом у артиста есть принципиальное условие — будущее своего малыша он видит с женщиной, которая готова к детям и мечтает о них, а от самого артиста хочет именно ребенка и ничего более. Если все получится, Фомин намерен поддерживать с семьей теплые отношения и участвовать в воспитании чада. Опыт общения с детьми у Фомина огромный. Возможно, вы не знали, но по первому образованию он врач-педиатр. Кроме того у певца имеются два крестника — дочь певицы Тани Терешиной и телеведущего Славы Никитина Арис и сын хоккеиста Игоря Волкова и фитнес-модели Надежды Волковой Игорь, с которыми он старается по возможности проводить время.